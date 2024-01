Così il Pd di Montesacro si è spaccato. E la crisi rischia di arrivare in Campidoglio

Volano stracci all’interno del Pd di Montesacro. È scontro acceso tra il minisindaco Paolo Marchionne, di area zingarettiana, e l’ala manciniana del partito. Quella sul territorio legata al consigliere comunale Riccardo Corbucci.

Lo scontro nel Pd di Montesacro

Motivo del contendere quel posto in Giunta che i consiglieri diventati “frondisti” reclamano sin dall’insediamento del presidente. Un ruolo di rilievo all’interno dell’esecutivo ambito in particolare dall’attuale presidente del consiglio municipale Filippo Maria Laguzzi che - la cosa è piuttosto nota - punta alla delega al commercio rimasta nelle mani di Marchionne.

Una nomina non trattabile. A quanto apprende RomaToday il presidente nei mesi scorsi avrebbe proposto di entrare in Giunta prima alla ex capogruppo Federica Rampini, già suo assessore nella prima consiliatura alla guida del Montesacro, e poi a Nicoletta Funghi. Nessuna delle due ha accettato. L’assessore per i manciniani-corbucciani di piazza Sempione deve essere Laguzzi. A nulla sono valsi gli incontri e le telefonate con il segretario del Pd di Roma, Enzo Foschi, che ha provato a fare da mediatore.

Così gli attriti si sono acuiti fino ad una vera e propria spaccatura all’interno del partito. Dai “ribelli” montesacrini continui i mal di pancia. Prima per la nomina ad assessore di Luca Blasi, attivista dei centri sociali, poi per l'assegnazione giudicata "opaca" dei fondi alla cultura; poi le critiche sulla gestione del patrimonio, le dimissioni dell’ex capogruppo del Pd, l’ostruzionismo interno sul bilancio. Infine l’addio alla carica di presidente della commissione commercio di Giancarlo Cesarei, entrato l’anno scorso nel Pd e unitosi subito alla schiera dei “frondisti”.

Le dimissioni del presidente della commissione commercio

Dimissioni date per “l’impossibilità - testuali parole - di proseguire il lavoro con il presidente Marchionne”. Una scelta maturata dopo essere stato escluso da decisioni, sopralluoghi ed interventi. I colleghi della schiera dei “ribelli” hanno chiesto l’intervento del partito romano “per rilanciare l’azione politica nel territorio”.

Il presidente Marchionne: “Non cedo a ricatti”

E su questo è arrivata la replica secca e repentina del presidente. "È veramente singolare che una minoranza del Pd municipale oggi chieda un rilancio dell'azione amministrativa, addirittura tirando in ballo la Federazione di Roma, quando a due anni dalle elezioni, queste consigliere e consiglieri assai raramente hanno dato una mano a risolvere i problemi del territorio” ha tuonato Marchionne. Il minisindaco ha poi elencato i risultati ottenuti dall’elezione tra cui la riapertura, dopo dieci anni, dell’asilo nido di Castel Giubileo; l’avvio della realizzazione di una nuova biblioteca e centro culturale strappando all'abbandono l'ex scuola di piazza Capri; l’acquisizione del complesso della scuola e delle piscine di viale Adriatico per riqualificarlo; l’avvio di servizi innovativi per le persone più in difficoltà, anche sperimentali in città, come il portierato sociale, la coabitazione, una casa di fuga, il dopo di noi. Ci sono poi i finanziamenti europei per la riqualificazione di Vigne Nuove, e la riqualificazione del parco delle Valli. “Quotidiani i tentativi di rallentare e ostacolare l'azione amministrativa, ultimamente anche con attacchi alla Giunta Capitolina, da parte di questi consiglieri, che, è cosa nota, smetterebbero di essere l'opposizione interna se ottenessero un posto nella giunta. Purtroppo per loro - scrive Marchionne in una nota - non sono incline a cedere a ricatti, così come ritengo debba fare ogni persona che ricopre incarichi pubblici, tanto più se iscritto al Pd”.

Per adesso sembra sfumare dunque la possibilità di vedere Laguzzi assessore a piazza Sempione e di conseguenza l’ingresso nel consiglio municipale della prima dei non eletti tra le fila del Pd: Silvia De Rosa, pasionaria del comitato di quartiere Settebagni che ha remato per l’elezione in Comune di Corbucci. Non è escluso che l'eco della crisi di Montesacro, municipio importante e polveriera proprio come quello del Centro, non induca i big del partito a muoversi e intraprendere manovre di "mediazione" all'ombra del Campidoglio.

L’invito a ripensare alle dimissioni

Intanto Marchionne prova a dialogare. Porta aperta per Cesarei, invitato ad un ripensamento sulle dimissioni. “Sono certo che potrà dimostrare di essere un buon presidente di commissione se volesse ricandidarsi ed essere riconfermato dal centrosinistra a lavorare in quella commissione, portando magari avanti il programma con cui abbiamo vinto le elezioni".

Il commento della capogruppo dem

Dimissioni del presidente della commissione commercio apprese “con dispiacere” anche dalla capogruppo del Pd, Simona Sortino. “Stava portando avanti alcuni temi importanti che non abbiamo mai mancato di sostenere. Spiace perché, dopo avere dialogato con lui in qualità di capogruppo, chiedendogli un ripensamento, abbia voluto riferire di una mancanza di comunicazione quando, in realtà, nonostante i solleciti di maggioranza e opposizione, non ha mai voluto coinvolgere il presidente Marchionne nella commissione che presiedeva. Dispiace registrare come si voglia sottolineare uno scollamento tra Giunta e Consiglio, quando la maggior parte dei consiglieri del Partito Democratico, ma mi sento di dire di tutta la maggioranza, ha un rapporto collaborativo e costruttivo con il Presidente. È singolare che solo una minoranza del Pd, non presenziando volutamente ai consigli, alle riunioni di gruppo e di maggioranza, stia continuando a fare il gioco delle opposizioni, esponendo questa amministrazione ad attacchi. Questo - ha detto Sortino - è un municipio che sta lavorando quotidianamente sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, insieme al Sindaco Gualtieri, la giunta e agli uffici di Roma Capitale, cercando di affrontare i problemi reali del territorio per far vivere meglio le persone che vi abitano".