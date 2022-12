Appuntamento con la passeggiata storica-letteraria sulle sponde dell'Aniene

Oggi, giovedì 29 dicembre 2022 dalle ore 14:30 alle ore 16:00 si terrà l'appuntamento di "Itinerari Insoliti" con la visita storico-letteraria con letture Parole, suoni e immagini lungo le sponde dell'Aniene".

L'evento del municipio III in collaborazione con MuriLab - Itinerari, percorsi ed esperienze urbane è a cura della Dottoressa Marta Rivaroli e durerà circa 90 minuti con partenza di fronte al mercato coperto in Via Adriatico 124. Sarà possibile partecipare all'iniziativa gratuitamente.

Il percorso si articolerà tra le strade, stradine e scalette di Montesacro guidati dalle voci e dallo sguardo di coloro che vissero questo quartiere e lo seppero raccontare attraverso la loro arte.

Fra le tappe via Montecristo 6 “con i piedi fortemente poggiati sulle nuvole” in cui visse Ennio Flaiano, che raccontò con ironia la trasformazione della zona e la nascita del quartiere Talenti. Nelle aule della scuola elementare Don Bosco dormì un giovane Beppe Fenoglio durante il suo addestramento militare. La scuola si affaccia su piazza Monte Baldo con il Bar citato in una delle canzoni di Rino Gaetano che qui era di casa. Quattro passi e in via Gran Sasso, all’ultimo piano di un palazzo, Giorgio Bassani scrisse alcuni dei suoi capolavori.