Montesacro, nel parco preda dei vandali tornano i giochi

Al Parco Sicinio Belluto torna l’area ludica. Gli operai del municipio sono al lavoro per installare i nuovi giochi. Scivoli e altalene in sostituzione delle vecchie dotazioni smantellate e rimosse perchè non più sicure. “Permetteremo così alle bambine e ai bambini di riappropriarsi del parco del quartiere” - ha commentato il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne.

Parco Sicinio Belluto: tornano i giochi per i bambini

Un intervento importante anche per creare nel parco di Montesacro, troppo spesso preda dei vandali, un presidio di socialità e aggregazione. Si perchè quel piccolo giardino spesso mostra il suo volto decadente: cartacce sparse e rifiuti abbandonati in terra, alle aiuole rigogliose quel degrado lampante dato da cartoni e bottiglie residui dei bivacchi continui. Sullo sfondo il luccichio dell'acqua della fontana nella quale tempo fa fu addirittura lanciata una bici del servizio di sharing. Non mancano poi spaccio e risse.

Così rinasce il parco di Montesacro

Un parco, il Caio Sicinio Belluto, che i residenti da sempre reclamano sicuro e pienamente fruibile. La posizione, proprio al centro di Montesacro, a due passi dalla pedonalizzata piazza Sempione e Menenio Agrippa, lo rendono il punto di incontro di tante famiglie della zona. Numerose nel corso del tempo le iniziative di pulizia straordinaria e decoro partecipato da parte degli abitanti e dei volontari di Città Giardino. Un gioiellino che presto ritroverà anche la sua area ludica.

Giochi nel parco di Casale Nei

Montesacro come Casale Nei. Anche nel quartiere periferico del municipio III si lavora al parco giochi per i bambini, quello curato dalle mamme e rimasto da tempo senza attrazioni. Il dipartimento patrimonio ha consegnato ufficialmente l’area ludica di via Giuseppe Amato al Municipio III che ora avrà dunque competenza nella manutenzione. “Un piccolo grande traguardo su cui lavoriamo da tempo a fari spenti e senza annunci. Un’area ludica fondamentale per dare ossigeno, spazio e divertimento ai tanti bambini e alle tante bambine del quartiere”. In periferia come nel cuore del territorio.