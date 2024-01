"Il parco dietro al viadotto dei Presidenti è terra di nessuno”

Panchine divelte e con le assi marce e ammuffite, pavimentazione sconnessa e pericolosa con radici degli alberi a vista, la grande pista di pattinaggio tristemente deserta e senza manutenzione con i corrimano arrugginiti, il gazebo bianco con i tavolini di legno che sembra una cattedrale nel deserto. Quella che una volta era una grande area giochi per i bimbi più piccoli è del tutto scomparsa: i giochi, non più a norma e pericolosi, sono stati portati via. Sono queste oggi le condizioni del Parco Cadibona, l’area verde alle spalle del viadotto dei Presidenti. A denunciare lo stato di sfacelo totale i consiglieri del M5s, Daniele Diaco e Dario Quattromani.

L'area verde nel degrado

“Quella che una volta era un'eccellenza verde e di socialità per il III Municipio adesso è terra dell'abbandono: a salvarla dal degrado c'è solo la buona volontà dei condòmini delle palazzine adiacenti con affaccio sul parco che puntualmente curano il diserbo e lo sfalcio delle piante. Da tempo questa amministrazione municipale ha deciso di abbandonare al suo destino una fondamentale risorsa per il quartiere Montesacro” denunciano i portavoce pentastellati.

Chiesta la riqualificazione

Pronte le interrogazioni urgenti sia a livello municipale che comunale. “Invieremo anche una nota al Dipartimento Ambiente. Ci auguriamo che - l’auspicio di Diaco e Quattromani - l'assessorato competente trovi quanto prima i fondi per finanziare un bando di riqualificazione e messa a regime del parco con nuova area giochi annessa".