Parcheggio Conca d’Oro “fantasma” da dieci anni: rush finale per restituire oltre 200 posti ai pendolari

“I lavori proseguono spediti e l’impegno di Roma Servizi per la Mobilità e delle imprese è imponente”. Così l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, ha annunciato il rush finale per gli interventi che dovranno portare all’apertura del parcheggio di scambio di Conca d’Oro, fermata della linea metro B1.

Lavori parcheggio Conca d'Oro

Poco più di 200 posti auto rimasti “fantasma” per un decennio. Si perchè il parcheggio di scambio di Conca d’Oro doveva essere aperto nel 2012 in concomitanza con l’inaugurazione dell’allora capolinea della B1, invece quei posti auto da dieci anni giacciono incompleti e vuoti. Inutilizzabili per centinaia di utenti che quotidianamente usufruiscono di quel tratto di metropolitana e per quanti vorrebbero farlo eppure, vista la penuria di posti in zona, non rinunciano all’auto. Un’opera da oltre tre milioni di euro. Le risorse finanziarie sono state trovate nel 2017: 3,2 milioni di fondi europei POR-FESR. Nello stesso periodo Roma Metropolitane, stazione appaltante, ha redatto il progetto definitivo.

Nonostante le difficoltà l’aggiudicazione della gara è arrivata nel settembre del 2020, qualche mese dopo c’è stato l’inizio dei lavori che dovranno restituire ai romani un parcheggio ampio e comodo. Chissà se proprio in occasione del decennale dell’apertura di Conca d’oro.

I parcheggi "fantasma" della B1 tornano ai romani dopo dieci anni

“Un’infrastruttura importante” - ha detto Patanè in sopralluogo nel profondo della stazione metro con i tecnici della Regione Lazio e di Roma Servizi per La Mobilità. “La realizzazione dei lavori è a buon punto sia per quanto riguarda la realizzazione delle opere civili sia per l'installazione dell'impiantistica” - ha fatto sapere l’assessore. Come Conca d’Oro, manca poco anche all’apertura del parcheggio di Annibaliano: la fermata metro, sempre sulla B1, nel cuore del quartiere Trieste. 270 posti auto anch’essi rimasti in un “guscio vuoto” dal 2014.