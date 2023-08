Moli di sosta e parapedonali: a Montesacro è lotta alla sosta selvaggia

Dal cuore di Montesacro a Valmelaina. Il municipio III dichiara guerra alla sosta selvaggia che paralizza il traffico e rallenta i collegamenti del trasporto pubblico penalizzando inevitabilmente pure i pedoni. Due gli ultimi, e più recenti, interventi in tal senso.

I parapedonali a Montesacro

Dopo il completo restyling e la pedonalizzazione del vecchio parcheggio davanti alla sede istituzionale, sono stati installati i parapedonali che serviranno a proteggere i nuovi marciapiedi di Piazza Sempione e delle vie limitrofe dalla sosta irregolare delle auto “al fine - ha sottolineato l’assessore ai Lavori Pubblici del Municipio III, Matteo Pietrosante - di garantirne la piena fruibilità”. L’intervento riguarda tutto viale Gargano. Su via Monte Tesoro, sui marciapiedi esterni di Piazza Sempione in prossimità degli scivoli e in via Monte Subasio installati i più semplici paletti.

I moli di sosta contro il parcheggio selvaggio

Conclusa invece la realizzazione delle nuove banchine di sosta del trasporto pubblico in via Giovanni Conti, l’arteria che attraversa Valmelaina. “La realizzazione di questi moli - ha spiegato Pietrosante - permetterà ai pedoni di non dover aspettare l’autobus in mezzo alla strada per colpa delle macchine parcheggiate nello spazio di manovra del bus e permetterà all’autobus di fermarsi parallelamente al marciapiede rendendolo fruibile, al meglio, anche dalle persone con disabilità”. Le aree che prima erano a disposizione della manovra sono state trasformate in soste regolari per le auto. “Una misura di civiltà volta a dare maggiore attenzione all’utenza pedonale”.