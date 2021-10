Municipio III, è Paolo Marchionne il nuovo presidente: "Grande responsabilità, ripartiamo da partecipazione"

Paolo Marchionne è il nuovo presidente del Municipio III. Il candidato presidente del centrosinistra, già minisindaco del Roma Montesacro dal 2013 al 2016, al ballottaggio ha trionfato con il 63% dei voti. La sua sfidante del centrodestra, Giordana Petrella, si è fermata al 37%.

Paolo Marchionne presidente del Municipio III

“Una vittoria netta, che premia l’impegno di tante e tanti”. Così ha scritto a caldo Marchionne sui social. Un’affermazione totale: circa 44mila i voti ottenuti dall’esponente del Pd, quasi 18mila più di Petrella.

“Un po’ me lo aspettavo perchè in questi mesi ho visto la mobilitazione di tante persone entusiaste. Credo che questa sia l’arma segreta del centrosinistra che quando riesce a coinvolgere e motivare i propri attivisti, i militanti e i sostenitori riesce a vincere” - ha commentato a RomaToday. Un’ondata che Marchionne ha notato sin dalle primarie: quando ha scelto di scendere in campo e, a sorpresa, ricandidarsi presidente. “Lo scopo è sempre stato quello di tenere insieme le diversità ma coltivare e perseguire l’obiettivo comune che è quello di ripartire dai nostri quartieri. Ci ha aiutato anche venire da tre anni di governo del territorio largo, inclusivo e coraggioso”. Il riferimento è all’eperienza della Giunta Caudo. “Adesso - prosegue Marchionne - non dobbiamo disperdere quest’onda: va costruita una seria partecipazione”. Tra i primi impegni quelli di scrivere le linee programmatiche per i prossimi cinque anni “guardando alla partecipazione del territorio”. “Sappiamo che non dobbiamo fare gli stessi errori del 2013, la città va cambiata e dobbiamo coinvolgere le persone. In tanti quartieri ho colto in questi mesi l’entusiasmo ma anche tanto disinteresse per la tornata elettorale: va trovato da subito un segnale di coinvolgimento anche di chi si sente più lontano dalla politica e dalle opzioni delle candidature. C’è bisogno di tutti. Occorre parlare con chi ha più difficoltà, meno strumenti e meno tranquillità per fare bene”. Poi ha concluso: “Abbiamo vinto anche perché non abbiamo agitato le paure che ciascuno può vivere, ma abbiamo immaginato un futuro per star meglio tutte e tutti. Ora si tratta di realizzarlo passo dopo passo”.

Chi è Paolo Marchionne: nuovo presidente del Municipio III

Classe 1981, Paolo Marchionne, è per la seconda volta presidente del Municipio III. Sposato con Sara Alonzi, consigliera uscente del Pd in quel di Piazza Sempione, è papà di Enrico e Andrea. Sin da giovanissimo impegnato nell’associazionismo e in politica. E’ attuale collaboratore della Giunta Zingaretti in Regione presso l’assessorato all’urbanistica. E' membro della segreteria romana del Pd. Quarant'anni appena, vanta un'esperienza politica di lungo corso: prima nel parlamentino di Piazza Sempione come consigliere di opposizione, nel 2013, la candidatura a presidente e l’elezione superando il candidato di centrodestra, Cristiano Bonelli. Esperienza interrotta dalla caduta del sindaco Ignazio Marino. Nel 2016 elezioni perse contro la candidata grillina Roberta Capoccioni, anch’essa caduta poi anzitempo. Tre ballottaggi in otto anni, l’ultimo con il medesimo risultato del primo: Paolo Marchionne è il nuovo presidente del Municipio III.