In III municipio le opposizioni protestano in aula contro l'occupazione dell'ex Detroit

I consiglieri di Fratelli d’Italia e quelli del MoVimento 5 Stelle con il gruppo Misto hanno occupato l’aula del consiglio del III Municipio “in attesa che il Presidente Marchionne intervenga per riferire in merito alla situazione di illegalità nella quale si trova l’impianto sportivo ex Detroit sito in via Monte Ruggero 25”.

L’opposizione, quindi, vuole capire cosa vuole fare l’amministrazione in merito all’occupazione dell’impianto sportivo avvenuta lo scorso 14 maggio al Tufello. I consiglieri di Fdi e M5S avvano presentato un atto nel quale chiedevano, si legge in una nota, “il ripristino del ruolo istituzionale degli amministratori pubblici”. Maggioranza, insieme ad Italia Viva e Lista Calenda, hanno votato contro scatenando la reazione dei consiglieri di minoranza.

Petrella: "Vogliamo essere certi che il municipio operi nella legalità"

“Non ci hanno permesso di discutere questo atto – attacca, contattata da RomaToday, l’esponente di Fdi Giordana Petrella - era un atto fuori sacco ma visti i fatti dell’occupazione del circolo sportivo ex Detroit pensavamo fosse necessario affrontare questo tema. Di solito, se c’è un’occupazione, la legge vuole che vengano identificate le persone coinvolte o invitate a lasciare il posto. Il presidente Marchionne ha deciso di comportarsi in altro modo. Per questo chiediamo il rispetto del ruolo istituzionale di tutti noi consiglieri e forze politiche. Quindi, finchè non arriverà il presidente in aula a riferire noi rimarremo nella sala. Vogliamo essere certi che questo municipio operi nella legalità”