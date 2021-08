Nuovo Salario, si apre una voragine: strada chiusa e linea bus deviata

Strada a singhiozzo al Nuovo Salario dove una voragine ha costretto gli agenti del III Gruppo Nomentano della polizia locale, a interdire il traffico fin quando non verrà risistemato il manto stradale in via Filippo Antonio Gualterio, da via Giacomo Coppola a via Giorgio La Pira.

Una maxi buca che è stata segnalata già da domenica scorsa dai vigili del fuoco che hanno disposto il transennamento della strada, per la messa in sicurezza, eseguito poi dai caschi bianchi, che hanno anche gestito la viabilità. Al momento si procede con via Gualtierio riaperta (oggi), ma percorribile solo in parte. Sul posto, anche per analizzare il sottosuolo, i tecnici di Acea.

Per la chiusura della strada, Atac ha dovuto deviare la linea 344 in direzione Eretum, da piazza Civitella Paganico, che ora prosegue per via Suvereto, via G. Prina, via Monte Cervialto, per poi continuare il normale itinerario. In direzione Nuovo Salario, invece, passa da via Monte Cervialto, devia in piazza Vimercati, poi fa inversione di marcia in piazza dell'Ateneo Salesiano per il normale itinerario.