Al via la sostituzione dei cassonetti, i primi 70 a Serpentara e Nuovo Salario

Nel Municipio III ha preso il via il piano di sostituzione dei cassonetti stradali dedicati a carta, plastica e metallo e rifiuti indifferenziati. I primi 70 nei quartieri di Serpentara e Nuovo Salario. Nel rispetto della normativa europea sull`adeguamento dei colori dei contenitori, il nuovo schema prevede che il contenitore per la carta sia blu, non più bianco, mentre per la plastica il contenitore sarà giallo, non più blu.

I nuovi cassonetti del Municipio III

Restano invece invariate le colorazioni per gli scarti alimentari e organici (marrone), per il vetro (verde) e per l’indifferenziato (grigio). “Il piano, avviato dopo mesi di lavoro del Municipio III con Ama, è stato possibile grazie alla collaborazione della commissione ambiente presieduta da Simona Sortino e dei dirigenti territoriali di Ama” hanno sottolineato il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, e l’assessore alle politiche ambientali, Matteo Zocchi. Si prevede che il piano prosegua anche nel resto del municipio, con l’obiettivo di concluderlo entro la fine dell’anno con la sostituzione dei cassonetti per l’umido. “Questo importante passo non solo migliorerà il decoro stradale, ma contribuirà anche all’implementazione di pratiche più sostenibili nell’ottica dell’economia circolare. La corretta gestione dei rifiuti - hanno proseguito Marchionne e Zocchi - è fondamentale per ridurre l’impatto ambientale e promuovere un uso efficiente delle risorse, sostenendo così uno sviluppo urbano più eco-sostenibile e responsabile”.

L'invito ai cittadini

Da qui l’invito aii cittadini e le cittadine a contribuire attivamente, adottando un approccio responsabile e consapevole nell’utilizzo dei nuovi contenitori. "Ogni gesto conta nel cammino verso una città più pulita, sostenibile e rispettosa dell`ambiente che ci circonda".