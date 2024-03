Montesacro vuole una "culla per la vita" sul proprio territorio

Più “culle per la vita” sul territorio, coinvolgendo presidi e strutture sanitarie nell’ottica di rafforzare ulteriormente il sostegno e l’assistenza alle donne verso una scelta consapevole e tutelare la salute della donna e del minore. Allo stesso tempo promuovere, insieme alla Asl Roma 1, una campagna informativa sul parto in anonimato. È questo il contenuto di una mozione presentata dalla consigliera di Italia Viva, Marta Marziali, in Municipio III. Un documento che il parlamentino di Montesacro ha approvato all’unanimità, dopo breve ma approfondito dibattito.

Una culla per la vita a Montesacro

“La nascita di un bambino è un evento straordinario che incide profondamente nella vita concreta, emotiva e relazione di una donna che, per motivazioni diverse, potrebbe non essere pronta ad accogliere la propria maternità. Qualsiasi motivazione che porta al mancato riconoscimento del proprio bambino da parte di una donna deve essere ascoltata e riconosciuta ed è compito delle istituzioni predisporre tutte le iniziative necessarie di supporto alle donne (e ai nascituri) per evitare decisioni drammatiche e spesso affrettate al momento del parto, come anche infanticidi o interruzioni di gravidanza realizzate con metodi illeciti” la considerazione di Marziali.

La proposta

Da qui la proposta di avviare un progetto per dotare i punti nascita, i presidi sanitari del territorio in cui sono presenti i consultori di culle per la vita: quelle strutture appositamente concepite per lasciare, totalmente protetti e al caldo, i neonati da parte delle mamme in difficoltà. Il tutto con garanzia di sicurezza della bambina o bambino, le culle sono infatti dotate di un dispositivo elettronico che si attiva e allerta il servizio di soccorso medico alla posa del neonato permettendo un pronto intervento.

“Le culle per la vita in Italia - osserva Marziali - sono meno di sessanta distribuite in maniera disomogenea su tutto il territorio e nel Lazio, dove sono solamente tre: a Roma, Cassino e Civitavecchia”. Troppo poche. Ecco perché Montesacro ne reclama almeno una. “L'affidamento dei neonati alle culle per la vita - sottolinea Marziali - dà loro la possibilità di essere assistiti al meglio ed immediatamente, garantendogli una migliore prospettiva di vita rispetto a quelli che ancora, purtroppo, vengono lasciati in altri luoghi, in situazioni non protette e rischiose”.