I cittadini illuminano l’abbandono, è Natale ai portici 

Un albero di Natale fatto di luci acceso nell’aiuola centrale della piazza, intorno addobbi e luminarie che corrono da un palazzo all’altro creando sul viale principale una bellissima atmosfera natalizia. Così cittadini, comitati e commercianti hanno deciso di illuminare i portici di Monte Cervialto, un complesso da anni in abbandono che il quartiere da tempo chiede di recuperare e mettere a servizio della collettività.

I portici abbandonati di Monte Cervialto

Sono 34 i locali vuoti di proprietà dell’Inps in via Monte Cervialto. Serrande abbassate dietro le quali si celano locali vuoti e abbandonati, patrimonio pubblico inutilizzato mentre intorno il quartiere ferve per avere più vicino e “sotto casa” servizi, spazi culturali e piccole attività commerciali.

Ci sta provando il municipio che ha avviato una serrata interlocuzione con l’istituto di previdenza e il Comune. Nei mesi scorsi la prima ricognizione degli spazi disponibili che l’amministrazione vorrebbe destinare a botteghe di quartiere, servizi e strutture per associazioni che si occupino di sociale e inclusione. D’altronde l’area dei portici è una vera e propria area pedonale sotto i palazzoni della zona. Un luogo nel quale sperimentare anche il modello della città dei 15 minuti, lo aveva promesso anche l’assessore comunale Andrea Catarci durante un’assemblea pubblica: l’obiettivo condiviso è quello di avviare ai portici “un polo di servizi, ambiente e commercio al posto dell'attuale contesto di abbandono”.

I cittadini illuminano l'abbandono

Intanto, come da anni a questa parte, ci stanno pensando i cittadini. Prima con iniziative culturali e di intrattenimento, adesso con le luminarie. “I Portici di Monte Cervialto non sono mai stati così illuminati e belli. Tanta gente - ha commentato l’assessore alla Cultura del Municipio III, Luca Blasi - ha contribuito alla realizzazione di questa luce, messa dalla comunità, che respinge il buio colpevole dell'abbandono. Quando si comincia una lotta che si prende cura del proprio quartiere la luce si accende e tutto è un pò più bello, anche in questi tempi difficili”.