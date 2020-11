Un nuovo murale per Gigi Proietti: “er cavaliere nero” illumina viale Jonio

Gigi Proietti “eterno” sui muri di Roma. Il volto del grande attore romano scomparso lo scorso 2 novembre, proprio nel giorno del suo 80esimo compleanno, sorride dal centro alla periferia della città.

Se dal Colosseo al Palazzo Senatorio, e poi soprattutto dalla cupola della Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, erano state le proiezioni luminose ad incantare i romani e rendere grande la commemorazione del “maestro”, oggi ci pensano le opere di street art.

I murales di Gigi Proietti invadono roma

Dopo quella nel cuore di Roma, realizzata da Laika accanto al bar che nel film “Febbre da cavallo” era di Gabriella, la fidanzata di Mandrake, e i due più piccoli realizzati al Tufello, quartiere che Proietti considerava la sua “scuola” di romanesco, è sempre nel Municipio III che è comparsa una nuova opera.

Ponte Jonio, il murale de “er cavaliere nero”

Il ritratto di Proietti ora campeggia anche a Ponte Jonio. A ritrarre il volto dell’attore romano, in una versione coloratissima, è stata l’artista Anna Maria Tierno. Accanto la scritta “Ar cavaliere nero…” celebre conclusione di uno dei cavalli di battaglia di Proietti. "Lo vogliamo ricordare, nel quartiere Tufello dove ha vissuto parte della sua vita, con il suo accattivante sorriso” - ha commentato Arte e Città a Colori, l’associazione di street art che ha promosso l’iniziativa.

Il grande murale di Proietti al Tufello

Intanto mentre il Tufello difende il murale di Herry Greb in via Capraia con un plexiglass, c’è grande attesa per la gigantesca opera d’arte prevista sulla facciata di uno dei palazzi Ater di via Tonale. L’inaugurazione, con Regione Lazio, Ater e As Roma, la squadra del cuore di Proietti che ha contribuito all’omaggio, è prevista per oggi: ma l’anteprima fa già impazzire la Capitale, pronta al pellegrinaggio tra quei lotti dove l’attore trascorse una parte della sua vita.