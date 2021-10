Elezioni Municipio III, ecco tutti gli eletti nel nuovo consiglio

Paolo Marchionne è il nuovo presidente del Municipio III. Una vittoria che ha consegnato la maggioranza dei seggi dell’Aula di Piazza Sempione alla coalizione che lo ha sostenuto nella corsa alla presidenza.

Municipio III: tutti gli eletti in consiglio

Al Pd che ha raccolto il 19,26% dei voti, oltre al seggio di Marchionne, ne andranno altri dieci. Siederanno negli scranni dei dem: Filippo Maria Laguzzi, Federica Rampini, Lorenzo Spizzichino, Nastassja Habdank, Paola Cavalieri, Matteo Pietrosante, Nicoletta Funghi, Simona Sortino, Italo Della Bella e Antonio Comito. Tra ex assessori della prima Giunta Marchionne, come Rampini e Comito, e già consiglieri municipali sono solo tre i new entry: Spizzichino, Cavalieri e Funghi. Tutti già con almeno un’esperienza in consiglio municipale gli altri.

Confidenza con Piazza Sempione anche per i rappresentanti della lista Roma Futura dove troviamo l’ex assessore alla Cultura della Giunta Caudo, Christian Raimo, e il consigliere Matteo Zocchi, già lista civica Caudo.

Per la Lista Civica Gualtieri entrano a Piazza Sempione Giancarlo Cesarei e Maria Tarallo. Per Sinistra Civica Ecologista Simone Filomena.

Municipio III: l’opposizione a Marchionne

All’opposizione nei banchi del M5s il candidato presidente non eletto Dario Quattromani e Marina Battisti. Per la lista civica Calenda sindaco: Marta Marziali (candidata presidente) e Livia Pandolfi Visto quel che accade a livello comunale bisognerà vedere se le due consigliere elette nella lista di Calenda (Marziali in quota Italia Viva, Pandolfi in quota Azione) decideranno per la strada del dialogo o dell’opposizione. Un solo consigliere per la Lega: torna Fabrizio Bevilacqua. Fratelli d’Italia schiera la candidata presidente battuta al ballottaggio Giordana Petrella, il già consigliere Manuel Bartolomeo; Fabrizio Santinelli e Serena Troiani.