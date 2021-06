Municipio III, sfida a quattro per le primarie: c’è anche un ex minisindaco

Corsa a quattro per le primarie del Municipio III. Il minisindaco uscente, Giovanni Caudo, dopo una minicinsiliatura seguita alla caduta del governo a Cinque Stelle, ha deciso di candidarsi in Campidoglio: così nel Roma Montesacro si accende la sfida per la conquista della presidenza. Il centrosinistra ci prova. Sfida ardua quella ai gazebo del 20 giugno con quattro candidati alle primarie di coalizione, due donne e due uomini: Marina D’Ortenzio per Liberare Roma; Angela Silvestrini per Demos; l’ex minisindaco Pd, Paolo Marchionne e l’attuale assessore ai Lavori Pubblici e gestione rifiuti, Francesco Pieroni.

Municipio III: Marina D’Ortenzio per Liberare Roma

Marina D’Ortenzio: romana, montesacrina doc. Prima l’esperienza con i Verdi nell’esecutivo romano, poi la costruzione di Sinistra Ecologia e Libertà, con incarichi di dirigenza cittadina e nazionale. Tramontata SEL il viaggio è proseguito con Liberare Roma. Negoziante, con una vocazione creativa, ecologica e antispreco correrà per lo scranno più alto di Piazza Sempione.

Primarie Municipio III, Demos schiera Angela Silvestrini

In corsa anche Angela Silvestrini, consigliera uscente e candidata per Demos. Lavora all’Istat dove, come primo ricercatore, svolge attività nel campo della demografia. Vice presidente del Consiglio di Piazza Sempione, della Commissione bilancio e della Commissione Politiche Sociali. “Questa esperienza è stata per me molto positiva e occasione di crescita personale. Mi ha dato modo di confrontarmi su temi rilevanti, specialmente nell’ambito sociale: dal Centro Alzheimer all’accoglienza per i senza fissa dimora, dai servizi per la domiciliarità per le persone con disabilità e gli anziani alla costituzione del Tavolo della CoAbitazione. Da questa esperienza - ha scritto - si è rafforzata la convinzione che per governare bene un territorio bisogna essere e fare squadra”.

L’ex minisindaco Paolo Marchionne per Montesacro

Sfida tutta al maschile all’interno del Pd. In corsa alle primarie del Municipio III anche Paolo Marchionne: già minisindaco a Montesacro dal 2013 al 2016. Prima a Piazza Sempione come consigliere di opposizione, nel 2013, vinte le primarie contro Riccardo Corbucci, la candidatura a presidente e l’elezione superando il candidato di centrodestra, Cristiano Bonelli. Esperienza interrotta dalla caduta del sindaco Ignazio Marino. Nel 2016 elezioni perse contro la candidata grillina Roberta Capoccioni, anch’essa caduta poi anzitempo. Tenterà di ripartire da li Paolo Marchionne, forte anche dell’endorsement dell’attuale presidente Caudo.

Municipio III: primarie per l’assessore Francesco Pieroni

Il minisindaco non sosterrà Francesco Pieroni, suo assessore ai Lavori Pubblici e gestione dei Rifiuti. Una lunga militanza nel Partito Democratico, Pieroni è tra i fondatori del Pd nel III Municipio. Da giovanissimo (tra il 1997 e il 2002) è stato consigliere municipale e assessore ai lavori pubblici. Per molti anni ha lavorato in Regione Lazio come capo della segreteria dell’assessorato all’urbanistica prima, poi della commissione agricoltura. Nel 2018 è stato tra i promotori della candidatura di Giovanni Caudo in III Municipio. Il 20 giugno ai gazebo delle primarie del centrosinistra tenterà di mettere la prima pietra per la corsa allo scranno più alto di Piazza Smepione.