Manca il personale, salta la commissione trasparenza del municipio

Non solo il consiglio comunale. È saltata, per carenza di personale, la riunione della commissione trasparenza del III municipio. Un fatto analogo, come detto, era accaduto lo scorso 20 luglio quando, per problemi simili, non si era potuto tenere il consiglio municipale. Tra ferie, persone a casa col covid ed altre situazioni personali, gli uffici non riescono a tenere il passo con gli impegni della macchina amministrativa.

A farne le spese la commissione trasparenza, che si sarebbe dovuta tenere lunedì 1 agosto, alle 10:30. A denunciare l’accaduto la presidente della commissione, Giordana Petrella, consigliera di Fratelli d’Italia. “La mancanza di personale paralizza per l’ennesima volta i lavori nel III municipio – ha scritto la Petrella in una nota - Questa volta a farne le spese è la commissione trasparenza, controllo e garanzia, presieduta dalla sottoscritta, convocata stamattina alle 10:30, ma che non è stato possibile aprire per la mancanza del personale assegnato. La carenza di personale cronica ha reso impossibile aprirla, proseguendo sulla scia della mancata convocazione del Consiglio municipale previsto per lo scorso 21 luglio”.

Non solo la Petrella. Anche altri consiglieri di Fdi ed esponenti del Movimento 5 Stelle hanno chiesto spiegazioni al presidente del III municipio, Paolo Emilio Marchionne: “Sono mesi che mettiamo in luce tale deficienza strutturale di risorse umane, oltretutto delega in carico allo stesso, ma che pare non abbia compreso quanto la sua inazione impedisca a tutti di svolgere regolarmente il proprio mandato”.

Cronici problemi di personale

Sulla questione interviene il presidente, Paolo Emilio Marchionne. “La carenza di personale è un dato di fatto – spiega a RomaToday - purtroppo, anche negli uffici, si commettono delle leggerezze. Una persona stava in lavoro agile ed era irreperibile. Un’altra ha mandato, la mattina, un certificato di malattia. A questo dobbiamo aggiungerci le ferie del periodo estivo ed altre situazioni. Purtroppo, siamo ben consapevoli dei problemi di personale, non a caso, abbiamo messo questa criticità al primo punto delle linee programmatiche”.