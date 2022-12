Giochi per bambini, coperte per senzatetto e cuccioli: il Natale solidale di Montesacro

La solidarietà è di casa a Montesacro. In occasione delle festività natalizie il Municipio III promuove infatti l'iniziativa "Un Sorriso Sospeso": una raccolta di giocattoli nuovi e usati in ottime condizioni da destinare ai bambini di famiglie in difficoltà.

In Municipio III la raccolta dei giocattoli

I giocattoli verranno distribuiti dagli organismi iscritti al “Piano di azione per la solidarietà e i diritti” ai nuclei familiari segnalati come bisognosi dai servizi sociali. Sarà possibile portare i giocattoli da devolvere in beneficenza dal 13 al 21 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso la sede municipale di Piazza Sempione, 15. Un sorriso “sospeso”, proprio come il caffè nella tradizione solidale partenopea, per regalare un momento di gioia ai più piccoli in un periodo magico come il Natale.

Una coperta per Natale

Dai bambini ai senzatetto e cuccioli del canile. Come da cinque anni a questa parte, grazie ai volontari capitanati dal consigliere di FdI Manuel Bartolomeo, si rinnova infatti anche l’appuntamento con “Una coperta per Natale”: la raccolta solidale di coperte, pandori e panettoni che saranno distribuiti nei punti più sensibili, in quegli angoli del territorio spesso osservati con distacco e quasi timore nei quali i meno fortunati cercano riparo. Il materiale potrà essere portato nei punti di raccolta di via Clelia Bertini Attilj, 35 e via Maria Barbara Tosatti, 91 nei giorni di 15-16-17 dicembre. Coperte pulite in busta, panettoni o pandori, "no soldi, no scatolame, no vestiti" - specificano i volontari. Le coperte saranno donate anche al Rifugio Code Felici Onlus del Municipio III: la struttura in zona Settebagni che da anni si occupa degli amici a quattro zampe soli o abbandonati.