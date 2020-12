A Montesacro “il sorriso sospeso”: Piazza Sempione si riempie di giochi per bambini

Una montagna di giochi per bambini ha invaso le stanze di piazza Sempione: è il risultato della raccolta di Natale. Un’iniziativa di solidarietà rivolta ai minori da 0 a 10 anni delle famiglie del territorio più fragili, in difficoltà economica anche a causa della crisi scaturita dalla pandemia da Coronavirus.

Natale, raccolta gochi a Montesacro

“Quando abbiamo pensato a quale iniziativa mettere in campo in questo Natale così difficile diverso e complicato per le famiglie causa crisi economica Covid, da mamma non ho potuto non pensare ai bambini e le bambine che quest’anno si troveranno ad avere meno sotto l’albero di Natale. Proprio con questo spirito, abbiamo voluto trasmettere il principio per cui ‘chi ha di più dona a chi ha di meno’ e di questo ringrazio tutte le persone che hanno dimostrato di avere un cuore grande come una città” - ha spiegato l’origine della raccolta la presidente della commissione politiche sociali del Municipio III, Sara Alonzi.

L'iniziativa di solidarietà: giocattoli per i bambini più fragili

“Sorriso sospeso” - il nome dell’iniziativa che ha visto il contributo di tantissimi privati cittadini arrivati sotto i portici di piazza Sempione con buste piene di giocattoli nuovi o usati e in ottimo stato da donare. Oltre cinquecento i giochi raccolti che adesso verranno impacchettati e recapitati alle associazioni del Roma Montesacro che si occupano di bambini e ai nuclei familiari fragili.



“Affinché nessuno rimanga indietro - ha aggiunto il consigliere Matteo Zocchi - vorremmo che tutte le bambine e i bambini del III Municipio possano trovare sotto l’albero un dono, un gioco, un pensiero. Altrettanto importante - ha sottolineato Alonzi - è anche il valore pedagogico dell’iniziativa per tutti i bambini e bambine che sono venuti a mettere i giochi negli scatoloni sapendo che sarebbero stati donati ad altri bambini e bambine in questo momento meno fortunati”.