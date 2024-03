Il Municipio III punta sulla telemedicina: "Così si riducono costi e attese"

Avviare un progetto di telemedicina di concerto con la Regione Lazio e la Asl Roma 1 per ridurre i costi e anche le liste di attesa. È questa la richiesta contenuta in un ordine del giorno proposto dal gruppo di Azione e votato favorevolmente da gran parte del parlamentino di Piazza Sempione. Hanno detto sì al documento Fdi, Italia Viva, Roma Futura, Lista Gualtieri e la maggioranza dei consiglieri del Pd.

Un progetto per la telemedicina sul territorio

"Il Pnrr ha stanziato un miliardo di euro per le televisite, la teleassistenza e il telemonitoraggio. Sono soldi che vanno spesi e messi a terra sui territori, l'invecchiamento della popolazione ci chiama a strumenti agili e moderni che consentano agli anziani e ai malati cronici di essere curati anche da casa” spiega Livia Pandolfi, capogruppo di Azione nel III municipio. La consigliera si dice stupita dall'astensione del M5s e di parte del Pd, con i consiglieri Rampini, Laguzzi, Cesarei e Funghi - i “ribelli” della maggioranza di Montesacro - “che hanno ritenuto di non sostenere una richiesta così importante e utile per i cittadini in dissenso con il loro stesso partito e con la loro presidente della commissione politiche sociali”. “Ringrazio, invece, i consiglieri di FdI che insieme a me hanno dato un contributo fattivo che impegna la Regione a immaginare una sanità più vicina alle esigenze delle persone".

La proposta in Campidoglio e Regione Lazio

La richiesta di realizzare questo progetto arriverà anche in Campidoglio. “Le nostre - aggiunge la capogruppo in Comune di Azione, Flavia De Gregorio - sono battaglie pragmatiche e fattive e ogni tassello che migliori un Sistema sanitario nazionale ormai sull'orlo della crisi è per noi fondamentale".

L'ex assessore regionale alla Sanità

"La telemedicina è la vera sfida del futuro per migliorare l'accesso ai servizi sanitari, riducendo costi e attese, e gestendo efficacemente le malattie croniche, particolarmente importanti data l'invecchiamento della popolazione” ha sottolineato dalla Pisana il consigliere ed ex assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. “Su questo sarebbe auspicabile una risposta positiva e immediata da parte della Giunta regionale. Voglio ricordare che, quando ero assessore alla Sanità, il Lazio - ricorda - ha già dimostrato l'efficacia di questo approccio durante la pandemia, proteggendo operatori e pazienti grazie a un sistema ben organizzato".