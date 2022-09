Municipio III, riapre piazza Sempione senza auto ed alberi

Cominciati a fine giugno 2021, dopo polemiche durate mesi, verrà inaugurata la nuova piazza Sempione, completamente pedonalizzata e “liberata” dalle automobili. Lo storico slargo, che ora è stato completamente pavimentato, aveva già attirato diverse critiche in passato, specialmente per come erano stati pensati i lavori. Ora la polemica si è spostata su un aspetto che ha lasciato basiti i cittadini della zona, ovvero la mancanza assoluta di alberi.

In un’epoca durante la quale il dibattito sui temi ambientali è diventato serrato, è difficile capire come mai, su una piazza di circa mille metri quadrati, non sia stata messa neanche una pianta. Giovanni Caudo, ex presidente del III Municipio, ha pubblicato sui suoi social delle foto della piazza, pochi giorni prima della sua inaugurazione, rivendicando come l'opera di pedonalizzazione fosse stata avviata dalla sua giunta. Gi utenti hanno subito notato la mancanza di verde, temendo inoltre che quel luogo possa, in futuro, diventare soltanto un ritrovo per bivacchi notturni e diurni.

Non si può dire che sia contrariato ma, di sicuro, non è pienamente soddisfatto l’attuale presidente del III Municipio, Paolo Emilio Marchionne. “Il progetto è stato sottoposto ad una conferenza dei servizi – spiega Marchionne a RomaToday – partecipavano la sovrintendenza statale e capitolina. Non voglio fare polemica ma, entrambe, hanno sottolineato, durante gli incontri, che gli alberi su quella piazza non ci sono mai stati, che il progetto aveva dei richiami alle piazze medievali e che eventuali alberature avrebbero quini rovinato il colpo d’occhio generale. Rispetto il parere di tutti, specialmente dei tecnici. Mi rimane però difficile capire come possano degli alberi rovinare una piazza. Siamo a lavoro per riuscire nella difficile impresa di capovolgere quanto stabilito dalla sovrintendenza e trovare una soluzione condivisa per la piantumazione degli alberi sulla piazza. Per ora - ha concluso Marchionne - ci accontentiamo di quelli in vaso che abbiamo richiesto a roma capitale arrivati questa mattina, per dimostrare quanto siano necessari a ridare bellezza ed ossigeno alla città.”.

Le polemiche

A febbraio 2021 era stata chiusa la gara per l’aggiudicazione dei lavori. Il progetto prevedeva l’eliminazione del parcheggio davanti a Palazzo Pubblico in favore di un’area pedonale pavimentata a lastre. Al lato marciapiedi più larghi. Anche intorno alla chiesa è stata prevista un’area pavimentata. Le polemiche maggiori, oltre ad un’accusa da parte delle opposizioni di un mancato coinvolgimento dei cittadini, hanno riguardato lo spostamento della statua della Madonna che, alla fine, è invece stata lascia al suo posto. La nuova piazza verrà inaugurata sabato 17 settembre.