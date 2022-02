Dal Viadotto dei Presidenti all’Aniene: mappatura e piano sgomberi per gli accampamenti abusivi

“Siamo al lavoro in sinergia e in coordinamento con tutti gli enti preposti per un municipio più sicuro per tutti e tutte”. Così il minisindaco del Roma Montesacro, Paolo Marchionne, ha commentato l’ultima riunione con l’Osservatorio per la sicurezza territoriale del Terzo, il secondo in tre mesi dall’insediamento.

Tra le questioni più urgenti e delicate da affrontare quella degli insediamenti abusivi e dell’assistenza sociale per chi li abita. Due i punti più critici: il Viadotto dei Presidenti e le sponde dell’Aniene.

Sicurezza in Municipio III: pianificazione degli sgomberi

Sono numerose le baracche ai margini del grande stradone che collega Colle Salario alla Bufalotta, una ventina in tutto gli occupanti per i quali il Municipio III ha già chiesto supporto al Dipartimento politiche sociali. Contestualmente allo sgombero e alla pulizia delle aree dovrà attivarsi l’assistenza sociale e abitativa per chi vive in quelle condizioni di disagio. Un’operazione difficile: “Fino ad oggi - spiega Marchionne - le persone che vivono li hanno purtroppo respinto l’aiuto offerto dalla sala operativa sociale per spostarsi nel dormitorio che abbiamo messo a disposizione”.

La baraccopoli lungo l'Aniene

Atteso invece per la prossima primavera, presumibilmente dopo Pasqua, lo sgombero degli accampamenti abusivi lungo le sponde dell’Aniene, ai bordi del Parco delle Valli. Il maxi villaggio della disperazione che sorgeva li tempo fa non c’è più, ma da una mappa aggiornata fatta dalla Polizia Locale sono ancora numerose le baracche presenti lungo il fiume: lo sanno bene anche i residenti e i fruitori del parco alle prese con roghi tossici, rovistaggio, sversamento illecito dei rifiuti nel verde e anche episodi di violenza o microcriminalità. Per le aree golenali dell’Aniene e del Tevere sono previsti sgombero, bonifica e recupero: è li infatti che passerà un tratto della Ciclovia delle Valli, l’anello ciclabile “da sogno” che unirà Montesacro a Prati Fiscali, passando per Conca d’Oro. Il tracciato preve anche il passaggio lungo l’Aniene che, grazie agli interventi di pulizia delle sponde e la creazione di una balaustra, tornerà protagonista del paesaggio. Una riappropriazione degli spazi che servirà oltre che alla mobilità sostenibile del territorio anche ad evitare il ricrearsi di situazioni di degrado e abusivismo.

Blitz contro spaccio e criminalità: "Un municipio più sicuro"

“Nel focus fatto sul contrasto alla criminalità organizzata, ci è stato comunicato che con gli ultimi arresti operati dalla polizia l’organizzazione dello spaccio risulta sensibilmente indebolita. Il Municipio ha inoltre recuperato un bene confiscato che adibirà a co-housing per nuclei familiari in emergenza abitativa. Sono stati anche segnalati alcuni episodi di violenza e aggressioni nel quartiere conca d’oro e su questi stanno operando i Carabinieri della compagnia Montesacro” - ha fatto sapere Marchionne. Piazza Sempione attende di coordinarsi con il Comune sullo sgombero degli insediamenti abusivi: c’è da attivare l’assistenza sociale per disperati e persone fragili prima di sgomberare le baraccopoli.