FdI e M5s chiedono le dimissioni di Marchionne: "Non ha più numeri in Aula"

Aula deserta, niente numero legale e dunque nessuna discussione sul bilancio. Succede nel parlamentino di Montesacro dove le numerose defezioni tra i consiglieri del centrosinistra hanno impedito l’apertura della seduta del consiglio municipale.

Chieste le dimissioni del presidente Marchionne

“Sono ormai mesi che il presidente Marchionne non riesce più a gestire i lavori dell’Aula ed è sempre più evidente che i malumori interni alla sua maggioranza non gli permettono più di governare il Terzo Municipio” tuonano dagli scranni del centrodestra i consiglieri di Fratelli d’Italia Manuel Bartolomeo, Giordana Petrella, Fabrizio Santinelli e Serena Troiani.“Per il bene del territorio, quindi, sarebbe ora che il presidente del Municipio facesse un passo indietro e si dimettesse il prima possibile".

Il M5s: "Non ha più numeri in Aula"

Una richiesta di dimissioni che arriva anche dal M5s. "La maggioranza Marchionne oltre a essere sempre più a pezzi ha perso definitivamente la faccia. E' ormai acclarato: il presidente Marchionne - dicono i portavoce pentastellati Dario Quattromani e Marina Battisti - non riesce più a gestire i lavori dell'Aula e la scissione certificata con la sua maggioranza non gli consente più di governare il III Municipio”. Il riferimento è ai dissidi interni che da mesi agitano il centosinistra di Montesacro, in particolaDa qui il consiglio di fare un passo indietro. “Sappiamo quanto ha a cuore il suo territorio e la cittadinanza che amministra: allora, per il loro bene, faccia un passo indietro e rassegni le ormai inevitabili e improcrastinabili dimissioni".