Municipio III, manca personale e il centrodestra attacca: “Lavori del consiglio bloccati”

L’ultimo consiglio municipale si è tenuto il 27 dicembre, poi complici anche fine dell’anno ed Epifania nulla più. Ma a pesare sui lavori dell’Aula di Piazza Sempione è anche la mancanza di personale, quella già segnalata mesi fa dal presidente Paolo Marchionne che reclamava un fabbisogno di circa 30 amministrativi oltre a una dozzina di assistenti sociali. Così la macchina del Roma Montesacro, tra pensionamenti mai rimpiazzati e i contagi da Covid, arranca.

“In Municipio III si sta vivendo una situazione davvero paradossale. Di fatto i lavori del Consiglio sono bloccati per problemi legati al personale assegnato agli uffici. Basti pensare che è stato votato il bilancio senza sapere quali fossero le linee programmatiche che, da regolamento, andavano presentare entro lo scorso 4 dicembre e che a noi consiglieri d'opposizione sono arrivate per conoscenza solo poco prima di Natale" - tuonano dagli scranni di Fratelli d’Italia i consiglieri Manuel Bartolomeo, Giordana Petrella, Fabrizio Santinelli e Serena Troiani.

"E' evidente, quindi, che il presidente Marchionne - accusano - non riesce a gestire il direttore del Municipio dimostrando una totale incapacità nel guidare la macchina amministrativa. Magari - concludono in tono polemico dal centrodestra - per sbloccare questo immobilismo dei lavori del Consiglio, Marchionne potrebbe farsi aiutare dagli undici componenti della sua segreteria".