Malumori e dissidi nel Pd di Montesacro: da sinistra chiedono azzeramento della giunta      

Qualche malumore fra i banchi del Pd manifestati con voti contrari su atti e documenti della maggioranza e assenze dall’aula per non acuire i contrasti. Tira aria di tempesta nella maggioranza del presidente del municipio III, Paolo Marchionne, che già a inizio novembre aveva perso il supporto di Sinistra Civica Ecologista polemica dopo l’esclusione dalla giunta.

Municipio III, l'affondo di SCE: "Maggioranza Marchionne spaccata"

Ed è proprio Sce, che a piazza Sempione conta solo un consigliere, a sottolineare le presunte spaccature tra i dem: “Non può passare inosservato che nella seduta odierna del consiglio municipale non si sono presentati tre rappresentanti apicali a livello locale del Partito Democratico, come la capogruppo Federica Rampini, il presidente dell’aula Filippo Laguzzi e quello della commissione personale Nicoletta Funghi, mentre il consigliere Comito non ha espresso parere sugli atti della maggioranza, dopo che in passato aveva anche più volte votato contro. Cosa sta succedendo nella maggioranza del municipio Roma III?” - si chiedono il capigruppo municipale della lista Sinistra Civica Ecologista, Simone Filomena, e quello comunale Alessandro Luparelli.



Sinistra Civica Ecologista vuole il rimpasto, con una nuova giunta che questa volta li comprenda. “Occorre un cambio di passo e di metodo nel governo del territorio. Al momento non siamo in maggioranza, ma siamo pronti ad assumerci la responsabilità di contribuire al governo del territorio”.

Malumori nel Pd di Montesacro: "Ma puntiamo a coesione"

Minimizza l’accaduto la capogruppo del Pd, Federica Rampini, pur non nascondendo qualche piccolo malumore fra i suoi colleghi dem. “Non siamo entrati in aula per dare uniformità alle votazioni, visto che già nel consiglio precedente era emerso qualche piccolo dissidio. Lo abbiamo fatto quando in discussione c'erano documenti che non erano nè delibere nè atti di indirizzo. Tuttavia come gruppo e come Pd del territorio stiamo lavorando per mantenere tutte le forze politiche all’interno della coalizione, senza processi di esclusione. Per questo abbiamo avviato un confronto sereno con i colleghi di Sinistra Civica Ecologista. Per noi - ha detto a RomaToday la capogruppo del Pd, Federica Rampini - non c’è alcuna necessità di rivedere la giunta, possiamo solo fare il nostro e tenere coesa la maggioranza per il bene del territorio”.

Piazza Sempione mette a tacere voci spaccatura: "In Aula lavoro proficuo"

Tenta di serrare le fila la presidenza di piazza Sempione. “In una giornata di proficuo e concorde lavoro svolto di tutto il Consiglio Municipale, spiace constatare che gli esponenti di Sinistra Civica Ecologista (Sce) possano pensare con dichiarazioni pubbliche che i consiglieri e le consigliere del Partito Democratico non presenti in aula ieri (tutti in posizioni apicali) abbiano volontariamente disertato i lavori: un atteggiamento di questo tenore non rispecchia i princìpi che guidano la maggioranza al governo del III municipio, tanto più in un periodo complicato che viviamo tra emergenza covid ed emergenza guerra”