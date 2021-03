Un piano di azione per solidarietà e diritti: così il Municipio III risponde all’emergenza economica e sociale

Dare risposte alle persone e alle famiglie del territorio che si trovano in difficoltà economica e sociale. Con questo scopo in Municipio III è stato istituito il “Piano di Azione per la solidarietà e i diritti” quale tavolo di coordinamento stabile e strutturato aperto a società civile, cittadinanza attiva, del volontariato e della cooperazione sociale, ai sindacati, ai comitati di quartiere ed enti religiosi “a sostegno di quanti sono più a rischio sociale” - ha sottolineato il presidente del Municipio III, Giovanni Caudo.

Il tavolo di coordinamento “sarà la sede privilegiata per la predisposizione di interventi destinati, oltre che alle persone colpite da emergenze economiche e sociali emerse soprattutto in questo periodo di pandemia da Covid-19, - ha aggiunto Maria Concetta Romano, assessora al Sociale del Municipio III - anche a tutta la popolazione fragile del Roma Montesacro”. Alla base ci saranno la condivisione di informazioni, azioni e servizi per riuscire ad agire in modo capillare e coordinato sull’intero territorio.

“Mai come in questi mesi abbiamo avuto modo di osservare quanto il lavoro della società civile e delle associazioni impegnate sul territorio a favore delle persone fragili sia fondamentale per garantire risposte più agili e rapide a situazioni complesse che rischiano di perdersi, talvolta, nella farraginosità della macchina amministrativa ma che riguardano, in modo terribilmente in concreto, la vita e la dignità delle persone. Per questo - ha spiegato il minisindaco Caudo - abbiamo istituito il Piano di Azione per la solidarietà e i diritti”.



Per partecipare al “Piano di Azione per la solidarietà e i diritti” del Roma Montesacro è necessario compilare un modulo di adesione disponibile, insieme a tutte le informazioni sull’iniziativa, sul sito istituzionale del Municipio III.