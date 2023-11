I riscaldamenti non partono. Così gli inquilini delle case popolari restano al freddo

Dal Tufello a Vigne Nuove passando per Valmelaina. Sono centinaia le famiglie che vivono nelle palazzine Ater rimaste al gelo perché gli impianti di riscaldamento, la cui accensione era prevista per il 15 novembre, non sono stati accesi. Caldaie in blocco e guasti.

Case Ater al freddo

“In concomitanza con l’abbassamento delle temperature tanti anziani, famiglie con minori e, in alcuni casi, persone con disabilità si stanno rivolgendo al municipio vista la difficoltà di contattare e avere risposte dall’Ater di Roma. Abbiamo registrato che a fronte delle innumerevoli segnalazioni effettuate dai cittadini, ancora senza riscontro, alcune di queste non sarebbero state inserite nemmeno nella lista degli interventi presi in carico dall’azienda di edilizia residenziale regionale” denunciano in una nota il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, e l’assessore alle Politiche Abitative, Luca Blasi.

L'appello del Municipio III alla Regione Lazio

Piazza Sempione chiede l’intervento immediato dell’Ater di Roma per risolvere urgentemente questo disservizio “che - sottolineano - riguarda un quadrante esteso del territorio”. La richiesta è quella di attivare immediatamente il servizio di riscaldamento nelle abitazioni con l’invito al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ad attivarsi con Ater affinché sia verificato lo stato degli impianti di riscaldamento prima che l'importante ondata di freddo, in arrivo per questo inizio inverno, non aumenti il disagio sofferto da centinaia di famiglie del territorio.

“Come municipio - fanno sapere Marchionne e Blasi - stiamo effettuando monitoraggi e sopralluoghi in tutti i quartieri e siamo a disposizione dei cittadini per raccogliere le segnalazioni relative ai disservizi”.