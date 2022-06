Municipio III, i cittadini dicono la loro sugli immobili dismessi

Spazi per la cultura ed i giovani con un’attenzione particolare per la sostenibilità ambientale, la polifunzionalità e l’interazione. Gli abitanti del III municipio, durante il primo incontro partecipativo sugli “Incubatori di rigenerazione urbana”, hanno presentato le loro idee su come dare nuova vita ad undici immobili dismessi o abbandonati. Un riscontro che ha superato le aspettative dell’amministrazione municipale, confermando la correttezza del percorso intrapreso dall’assessorato all’urbanistica che, dall'inizio del progetto, aveva deciso di coinvolgere direttamente la cittadinanza.

Rigenerazione urbana, gli immobili interessati

Dopo una prima fase, cominciata mesi fa, durante la quale il III Municipio ha censito la maggior parte degli edifici dismessi sul territorio che, attualmente, versano in stato di abbandono, si sta passando alla “fase 2”, quella partecipativa: capire cosa fare di questi immobili. Nel primo incontro partecipativo, che si è tenuto lo scorso 22 giugno 2022, il focus ha riguardato undici edifici nel territorio di Montesacro, Sacco Pastore e Valli.

Di seguito l'elenco degli edifici su cui è stata avviata la discussione:

ex Cinema Aniene

ex Fabbrica di cucine

ex Commissariato di viale Gottardo

ex Cral via Monte Somma

ex Cinema Astra

ex Scuola Parini

Palazzina Largo Valtournanche

La Maggiolina

Locali ex GIL viale Adriatico

Locali metro Conca d'Oro

Locali Scuola Don Bosco

Questo primo incontro, a cui ne seguiranno altri riguardanti le restanti zone urbanistiche del municipio, ha avuto una grande affluenza da parte di stakeholder e cittadini, i quali hanno espresso con grande precisione le proposte di riuso all'interno delle schede che erano state loro inviate una settimana prima, indicando, come richiesto, anche gli eventuali esempi di riferimento. Dopo aver raccolto le indicazioni, l’assessora all’urbanistica e rigenerazione urbana Biancamaria Rizzo fa il punto, ai microfoni di RomaToday, sulle esigenze emerse durante l’indagine.

Si chiedono spazi per cultura, giovani ed associazioni

“Dal dibattito e dalle schede compilate dagli stakeholder emerge in modo netto l’esigenza di spazi da destinare alla cultura e alla socialità – spiega la Rizzo – quindi cinema, biblioteche, spazi per fare musica, zone di co-working o spazi espositivi. È forte poi l’esigenza di avere spazi da destinare ai giovani e alle associazioni, presenti in maniera rilevante sul territorio del III municipio”.

Prendendo in esame le schede pervenute all’amministrazione, sono tre i temi trasversali toccati dai cittadini, al netto degli usi specifici indicati per ogni immobile. “C’è un’esigenza di mix funzionale, ovvero la possibilità di far convivere, in uno stesso edificio, anche funzioni diverse tra loro ma compatibili l’una con l’altra – sottolinea l’Assessora Rizzo – poi c’è la sostenibilità, intesa come integrazione equilibrata tra aspetti sociali, economici ed ambientali e, infine, la rete, quindi la capacità di creare interazioni tra tutti i soggetti interessati ad un percorso di trasformazione dei beni. A proposito di quest’ultimo aspetto – conclude Rizzo – mi ha fatto molto piacere, al termine dell’incontro, vedere rappresentanti di associazioni diverse scambiarsi numeri e contatti, uno degli obiettivi di questo percorso partecipativo è proprio quello di creare sinergie e attivare una progettazione per quanto possibile condivisa”.