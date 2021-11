Municipio III, la Civica Ecologista fuori dalla Giunta: a sinistra c’è lo strappo

“Una Giunta utile alla nostra missione di governo. Uomini e donne all’altezza della grande fatica che ci aspetta, capaci di dare un contributo innovativo e condivisibile al territorio”. Così il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, nella prima seduta del parlamentino di Piazza Sempione della sua era bis ha presentato la squadra di governo.

Municipio III: la Giunta Marchionne

Dentro tre uomini e tre donne, due assessori confermati dalla giunta uscente di Giovanni Caudo: Maria Concetta Romano alle Politiche sociali, Servizi alla persona, Politiche sanitarie e Politiche abitative; e Christian Raimo alle Politiche culturali. La vice presidente sarà Paola Ilari che avrà le deleghe a Politiche educative e scolastiche, Edilizia e Verde scolastico. Matteo Pietrosante è invece assessore all’Attuazione urbanistica, Lavori pubblici, Mobilità e Politiche giovanili; Matteo Zocchi alle Politiche ambientali, Rifiuti, Transizione ecologica, Agricoltura e Sport; Bianca Maria Rizzo ad Urbanistica, Rigenerazione urbana, Fondi europei, statali e regionali, Partecipazione e Valorizzazione del patrimonio. Marchionne manterrà le deleghe in materia di Pari opportunità, Personale, Bilancio, Commercio, Artigianato, Attività produttive, Sicurezza e Polizia locale.

Sinistra Civica Ecologista fuori dalla Giunta del Municipio III

Resta fuori dalla Giunta Sinistra Civica Ecologista che a Montesacro è già spina nel fianco della nuova maggioranza. Più in linea di principio che pratica: si perchè il partito di SCE in Municipio III alle scorse amministrative ha preso il 2,53% (1967 voti) e un solo seggio in Consiglio. Troppo poco per minare la stabilità e forse anche per pretendere un assessore se non nella logica della maggioranza ampia e pluralista presentata dal centrosinistra in campagna elettorale per il Comune così come nei municipi.

La protesta di SCE in Municipio III: “Noi fuori da Giunta scelta grave”

Sinistra Civica Ecologista protesta e annuncia lo strappo. Quella di tenerla fuori dalla Giunta “è una scelta nata senza confronto, una scelta incredibile che ci pone fuori dalla maggioranza consiliare. Non voteremo la fiducia in Consiglio (che non è prevista, se non il voto sulle linee programmatiche ndr.). Si vince in coalizione e si governa in coalizione e non con monocolori mascherati. La scelta del presidente Marchionne è politicamente grave, perché ignora e umilia non solo la lista ma anche un presidio storico della sinistra romana come il Comitato popolare del Tufello. Continueremo a fare la nostra parte per tutelare i cittadini del Municipio con il cuore a Sinistra. Auguriamo buona fortuna al presidente Marchionne, ne avrà bisogno" - il commento del coordinamento di Sinistra Civica Ecologista. "Lascia senza parole la scelta del Presidente del Terzo Municipio Paolo Marchionne di aver lasciato Sinistra Civica Ecologista fuori dalla sua giunta. Siamo una forza politica leale e costruttiva. Con il nostro impegno abbiamo dato un contributo decisivo alla vittoria, eleggendo uno straordinario consigliere come Simone Filomena che, con la sua comunità, presidia un quadrante popolare nevralgico per il territorio. In terzo Municipio - aggiunge Alessandro Luparelli, capogruppo SCE Assemblea capitolina - non voteremo la fiducia al presidente Marchionne. Gli facciamo il nostro in bocca al lupo, ma da oggi in quel territorio si apre una fase nuova".

Da Ostia a Montesacro: polemiche e scontri in maggioranza

Municipi, alle prese con gli equilibri interni dei nuovi governi, già in tumulto da Ostia a Montesacro passando per l'Aurelio. “Siamo preoccupati per il clima che sta crescendo in alcuni territori. A volte, infatti, si sta assistendo a scelte autocratiche imposte dai presidenti. Scelte che non tengono conto del confronto con le forze della coalizione come per esempio è successo ad Ostia. Scelte ancora più gravi, come quella perpetrata dal Presidente del Municipio III Paolo Marchionne, che non tengono conto degli equilibri e del pluralismo su cui abbiamo costruito la coalizione a sostegno di Roberto Gualtieri e dei Presidenti municipali. Il modus operandi di Marchionne - accusa il gruppo capitolino di Sinistra Civica Ecologista - ha prodotto una ferita al tessuto democratico del Municipio III: chi rinuncia alla pluralità fa un atto di supponenza al quale reagiremo. In tale contesto, ribadendo lealtà ai presupposti su cui abbiamo costruito l'alleanza di centrosinistra, chiediamo al Sindaco e al segretario del Pd di vigilare sugli ultimi e imminenti sviluppi nei diversi Municipi”.