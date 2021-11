Montesacro, inizia la nuova era Marchionne: "Costruiamo un municipio utile". Ecco la Giunta

“Sento una grande responsabilità e anche una grande emozione” - così Paolo Marchionne ha inaugurato la sua presidenza in Municipio III. Per il presidente del Pd un ritorno sullo scranno più alto del Roma Montesacro dopo l’esperienza di governo dal 2013 al 2016.

“Ho agito in fretta perchè è urgente e doveroso restituire piena funzionalità all’istituzione democratica. Ma la cosa più urgente - ha detto il minisindaco all’Aula - sono le azioni da mettere in campo per ripulire la città, ristabilire il decoro e far sì che siamo durature. Abbiamo iniziato a lavorare da subito e in quest’ottica spero che l’Assemblea Capitolina approvi a stretto giro le variazioni di bilancio per assicurare i servizi essenziali”. Tra le priorità elencate da Marchionne anche quella legata alle risorse umane: “Abbiamo necessità di dotare i nostri uffici di personale in numero adeguato a rispondere alle esigenze della cittadinanza, uomini e donne che possano lavorare con maggiore serenità e in modo dignitoso”. Poi l’appello ai consiglieri di Piazza Sempione: “Mi auguro che qui dentro il livello della discussione sia alto per arrivare a soluzioni comuni su temi complessi, per il bene del Municipio”. Casa e lavoro le tematiche prioritarie e delicate, insieme alle “missioni per le famiglie del territorio, per dare prospettive a ragazze e ragazzi dei nostri quartieri. Vorrei - l’augurio di Marchionne - che riuscissimo a costruire un municipio utile per chi ha meno e per chi è più giovane. Dobbiamo essere all’altezza della sfida”.

Municipio III, ecco la Giunta Marchionne

In Giunta tre donne e tre uomini. Due assessori confermati del governo precedente: quello di Giovanni Caudo. Tornano assessori Maria Concetta Romano, che avrà le deleghe alle Politiche Sociali, ai Servizi alla Persona, alle Politiche Sanitarie e Abitative; Christian Raimo, mantiene quella alle Politiche Culturali. “Una Giunta originale” - l’ha definita Marchionne. Dentro due giovani: Matteo Pietrosante, assessore all’Attuazione Urbanistica, Lavori Pubblici, Mobilità e Politiche Giovanili e Matteo Zocchi, che si occuperà di Politiche ambientali, rifiuti, transizione ecologica, agricoltura e sport. Paola Ilari (vicepresidente) deleghe a Politiche educative e scolastiche, Edilizia e Verde scolastico. Biancamaria Rizzo, è assessora all’urbanistica e rigenerazione urbana, fondi europei, partecipazione e patrimonio. Restano in capo al presidente pari opportunità, personale, bilancio, commercio e attività produttive. “Ho pensato di scegliere persone, uomini e donne, che possano essere all’altezza della grande fatica che ci aspetta, dando un contributo innovativo e condivisibile. Una Giunta utile alla nostra missione di governo”.

Con la nomina ad assessori degli eletti Pietrosante, Raimo e Zocchi entrano in consiglio: Roberto Casamento (Pd); l’ex assessore Stefano Sampaolo (Roma Futura) e Francesca Farchi (Roma Futura), già consigliera uscente.

Filippp Maria Laguzzi presidente del Consiglio del Municipio III

L’Aula ha inoltre eletto il Presidente del Consiglio, è Filippo Maria Laguzzi: il consigliere dem, mr preferenze in Municipio III, è stato eletto con 18 voti. I vice: Francesca Farchi e Fabrizio Santinelli.

Dagli scranni dell’opposizione l’invito ad un’azione di governo dove sia larga la partecipazione “quella che è mancata - ha detto Giordana Petrella, la candidata presidente del centrodestra sconfitta al ballottaggio - nella scorsa consiliatura”. “La prego - ha detto polemico Fabrizio Bevilacqua della Lega rivolgendosi a Marchionne - non diventi la variante Caudo”.

La polemica di Sinistra Civica Ecologista: "Noi furi dalla Giunta, scelta grave"

Marchionne bis che si è aperto con la polemica di Sinistra Civica Ecologista, il partito che alle amministrative ha raccolto il 2.53%, un seggio in Consiglio rivendica senza troppi giri di parole un posto in Giunta. "Apprendiamo con stupore la decisione del presidente del Municipio III di tenere fuori dalla giunta municipale Sinistra civica ecologista. E' una scelta nata senza confronto, una scelta incredibile che ci pone fuori dalla maggioranza consiliare. Non voteremo la fiducia in consiglio" - così in una nota il coordinamento di Sinistra civica ecologista. "Si vince in coalizione e si governa in coalizione e non con monocolori mascherati. La scelta del presidente Marchionne è politicamente grave perchè ignora e umilia non solo la lista ma anche un presidio storico della sinistra romana come il comitato popolare del Tufello. Continueremo a fare la mostra parte per tutelare i cittadini del Municipio con il cuore a sinistra. Auguriamo buona fortuna al presidente Marchionne ne avrà bisogno".