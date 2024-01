Montesacro, ancora una spaccatura nella maggioranza: "Impossibile proseguire lavoro con presidente Marchionne"

Escluso da tavoli e sopralluoghi, non interpellato nè ascoltato dal “suo” presidente. Sono queste in estrema sintesi le motivazioni che hanno indotto Giancarlo Cesarei a dimettersi dalla carica di presidente della commissione commercio del Municipio III. È l’ennesimo terremoto in quel di Piazza Sempione, l’ultimo strappo tra una parte della maggioranza dem e il minisindaco Paolo Marchionne.

Municipio III, si dimette il presidente della commissione commercio

“Ho deciso di rassegnare le mie dimissioni per le difficoltà nei rapporti sia istituzionali che politici con il presidente, che ricopre, fra gli altri, anche il ruolo di assessore al commercio e alla sicurezza” ha detto Cesarei comunicando la propria decisione. “Nonostante la mia iniziativa politica, fin dall’inizio del mio mandato, su progetti come la digitalizzazione dell’ufficio commercio municipale, la partecipazione al bando per ristrutturare due mercati del Municipio ed il costante impegno nella divulgazione di opportunità per giovani imprenditori, la mia esclusione da parte dell’assessore di riferimento in percorsi con uffici e cittadinanza è paradossalmente aumentata con il mio ingresso nel Partito Democratico”. Cesarei è infatti approdato al Pd un anno fa unendosi alle fila dei “frondisti”, quella parte di consiglieri dem che spesso in questi ultimi anni si sono trovati in disaccordo con le scelte di presidente e giunta. In occasione della turbolenta approvazione del bilancio la netta sensazione dell’aria di crisi nel parlamentino di Piazza Sempione con il minisindaco Marchionne a dirsi “rammaricato” con una riflessione aperta “su come proseguire il percorso”.

Le ragioni della scelta

Le dimissioni di Cesarei dalla presidenza della commissione sono l’ennesima tegola. Il giovane dem ha parlato di “una continua esclusione da parte del presidente dagli incontri relativi a temi di mia competenza, come l’osservatorio sulla sicurezza, per le quali ho dovuto fare richiesta di partecipazione scritta senza mai ottenere alcun riscontro. Il mancato coinvolgimento dei commissari del commercio in percorsi decisionali, come per il bando street food, circa il quale avevo rappresentato le mie perplessità inerenti alle modalità, è stato oggetto di attacchi dalle opposizioni sia in aula che in commissione da ormai luglio scorso”. L'ultimo episodio, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, l’esclusione dal sopralluogo per lo sgombero di un insediamento abusivo sulle rive dell'Aniene, proprio come era avvenuto per l’intervento di bonifica presso il mercato di Via Giovanni Conti e per il completamento dei lavori al mercato Gigi Proietti al Tufello. “Rilevo - ha tuonato Cesarei - la scorrettezza istituzionale di tali comportamenti e per rispetto della dignità del ruolo, ho deciso di dimettermi da presidente, ma proseguo con il mio percorso da consigliere con l’auspicio di una riorganizzazione della maggioranza".

Gli danno ragione e manforte alcuni dei colleghi dem. "Comprendiamo le motivazioni che hanno portato alle dimissioni del collega” scrivono in una nota Federica Rampini, Filippo Maria Laguzzi e Nicoletta Funghi. "Il Partito democratico di Roma è al corrente dei problemi e sta facendo di tutto per aiutarci ad affrontarli per migliorare la qualità amministrativa del nostro Municipio. C'è ancora tempo per rilanciare l'azione politica nel nostro territorio".

Attacca il M5s

Sul caso attacca il M5s. “Non si tratta di un fulmine a ciel sereno, bensì del risultato di un costante logoramento dei rapporti fra l’assessore al commercio municipale e il presidente dimissionario. La dice lunga la diffida dell'assessora Lucarelli nei confronti del nostro Municipio per la mancata adozione del piano del commercio da effettuare entro e non oltre il prossimo 31 gennaio, visto che il piano è già stato approvato dalla giunta municipale lo scorso 1 agosto. Anche il bando per lo street food a Conca d'Oro ha creato non poche questioni, come quelle da noi denunciate.

Sono state molte le divergenze politiche e istituzionali, fra le quali non possiamo non citare l'istituzione del tavolo permanente sulla Movida a Città Giardino e per il quale il presidente non si è mai palesato, o sul nuovo regolamento delle occupazioni di suolo pubblico, o sulle situazioni irrisolte di mercati e rotazionisti. Speriamo - scrivono in una nota i consiglieri grillini in Municipio III, Dario Quattromani e Marina Battisti - che nel prossimo consiglio municipale, durante il quale l’attuale maggioranza del presidente Marchionne si troverà a votare il suo piano del Commercio, non debba ricorrere, come ormai fa da più di un anno, al voto delle opposizioni”.