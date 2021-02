Caudo come Conte: a Montesacro volano stracci tra Pd e Italia Viva

Aria di tempesta a Montesacro, tra gli scranni della maggioranza di centrosinistra a supporto del presidente Giovanni Caudo. La crisi di governo scaturita dalle scelte di Italia Viva si ripercuote anche nel Municipio III dove è scontro aperto tra alcuni consiglieri del Partito Democratico e Italia Viva che a Piazza Sempione conta un’assessore, Francesca Leoncini al Commercio, e un un solo consigliere, il transfugo ex M5s Mario Novelli.

Municipio III, scintille tra Pd e Italia Viva

L’ultima scintilla è scaturita dall’assenza dell’assessora Leoncini alla commissione Commercio presieduta dall’esponente Dem, Filippo Maria Laguzzi, calendarizzata il 5 febbraio scorso. “Assenza ingiustificata” - avevano tuonato a seduta chiusa Laguzzi e il consigliere Pd, Yuri Bugli. “Viviamo una fase politica molto delicata in cui bisogna fare molta attenzione nel tradurre in azione le scelte che ricadono sulla vita reale dei nostri cittadini. La latitanza e il silenzio - avevano attaccato i due dem - non possono essere mai giustificati, e ci preoccupa molto che oggi l’assessore non abbia relazionato la commissione sul suo operato, senza nemmeno avvertire della sua assenza".

L’assessora Leoncini risponde alle critiche dei Dem

Lo scontro si è poi consumato sui social. Leoncini ha affidato la replica alla propria pagina Facebook postando la comunicazione protocollata il giorno prima della commissione per avvertire dell’impedimento a partecipare, “causa il sopraggiungere di impegni”.

“Non credo che servano ulteriori commenti” - ha scritto laconica l’assessora che si era resa disponibile per il lunedì successivo. Ma l’incontro non c’è stato. “La Commissione Commercio del Municipio non è stata neppure convocata. Nessuno si è degnato di avvisare o inviare un cenno di riscontro. Evidentemente - ha scritto Leoncini attaccando i consiglieri del Pd - non era così importante e urgente ascoltare la relazione dell’Assessore competente in materia sulla sua attività in questa ‘fase politica molto delicata’, nonostante avessi dato disponibilità nel primo giorno utile”.

Il Pd di Montesacro contro Italia Viva: “Partito inaffidabile”

Un attrito, quello tra Pd e Italia Viva in Municipio III, che viene da lontano. Prima le dure critiche per l’accoglienza tra le fila renziane dell’ex di Fratelli d’Italia, Emiliano Bono (fuoriuscito poche settimane dopo ndr.); poi all’alba della crisi di governo sempre i dem Bugli e Laguzzi avevano definito il partito di Matteo Renzi “completamente inaffidabile”.

Un riferimento non solo alla politica nazionale. "Sono inaffidabili per qualsiasi percorso politico o scenario si voglia immaginare, a partire dal governo nazionale fino ad arrivare al governo di un singolo municipio di Roma. In Terzo abbiamo già sperimentato e denunciato i comportamenti spregiudicati degli appartenenti a questa formazione politica. È ormai chiaro a tutto il Paese quale sia il fine delle loro azioni: rivendicare visibilità politica ad ogni costo, anche a scapito del bene comune”.

Il Pd vuole il rimpasto nella Giunta Caudo: via Italia Viva

Da li il tentativo di lanciare l’idea rimpasto nella Giunta presentata due anni fa come “di sinistra” del presidente Caudo, minisindaco del Municipio III candidato anche a sindaco di Roma. “Ci domandiamo quale sia l'elemento di innovazione e di civismo che caratterizza l'indissolubile e idilliaco connubio che da mesi li congiunge con il presidente Caudo. Chissà che anche lui si sia reso conto dell'insostenibilità della situazione".