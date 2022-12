Il Municipio III istituisce la consulta per i diritti LGBT+

Il Municipio III avrà la consulta municipale delle politiche di genere e per il contrasto ad ogni forma di discriminazione e per i diritti delle persone LGBT+. Approvato anche un regolamento apposito volto a promuovere l'adesione delle associazioni e delle organizzazioni alla consulta e per garantire politiche di inclusione e di uguaglianza di genere nel Municipio.

In Municipio III la consulta per i diritti delle persone LGBT+

“Ci siamo impegnati fin dall'inizio del mandato a promuovere tutte le iniziative possibili contro ogni tipo di discriminazione, intolleranza, violenza, razzismo, fascismo e a difesa dei diritti LGBT+. L'istituzione di una consulta dedicata a questi temi è un altro tassello della nostra strategia territoriale” - hanno commentato il presidente del Roma Montesacro, Paolo Marchionne, e la presidente della Commissioni Pari Opportunità e Politiche Giovanili del Terzo, Maria Tarallo. “Sappiamo che c'è molto lavoro da fare sull'educazione all'affettività, la sessualità e il rispetto, ma crediamo di essere sulla buona strada”.

Le iniziative di inclusione e uguaglianza a Montesacro

Nella settimana del 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, il territorio è stato animato da tantissime iniziative: dal festival transfemminista, al murales per le ragazze iraniane di Doublewhy e Hogre in piazza Conca d'Oro, a piazza Sempione riempita di ragazze e ragazzi delle scuole del territorio, le nuove panchine rosse in tanti angoli del territorio, fino agli incontri del centro antiviolenza di via Titano nei diversi quartieri. “Siamo certi che ora la nuova consulta LGBT+ del Municipio Roma III sarà un ulteriore strumento e una risorsa per il contrasto e la prevenzione di fenomeni di intolleranza e discriminazione nei confronti di persone LGBT+ a favore di tutta la cittadinanza. Noi siamo già al lavoro per riuscire in questo obiettivo".

A Piazza Sempione anche il plauso del capogruppo capitolino della Lista Civica Gualtieri Sindaco, Giorgio Trabucco: “Siamo da sempre molto sensibili alle tematiche che riguardano temi di pari opportunità e la lotta alle discriminazioni e diseguaglianze, l'obiettivo è dare sempre maggiori spazi di ritrovo e di dialogo a chi si sente in difficoltà. Ecco perché l'iniziativa del III Municipio merita di avere la giusta attenzione e riconoscimento”.