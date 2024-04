Nel Pd tutti contro tutti. E la paralisi di Montesacro agita le opposizioni

La spaccatura interna al Pd di Montesacro, tra poltrone in giunta rivendicate e divergenza di opinioni su alcune tematiche, paralizza i lavori del consiglio municipale. Dopo la seduta del 28 marzo scorso, arrivata dopo settimane di nulla, i litigi tra i dem hanno nuovamente bloccato i lavori istituzionali.

La paralisi del Municipio III

Ieri la riunione dei capigruppo, propedeutica al consiglio municipale del giovedì per decidere gli atti da discutere in aula, non si è tenuta. “Un fatto molto grave perché a chiederla, con atto protocollato, erano stati tutti i gruppi politici eletti. Io personalmente sono andata a piazza Sempione, ma eravamo solo in due" ha scritto in una nota la consigliera capogruppo di Lista Calenda - Azione in Municipio Roma III Livia Pandolfi. "Viviamo una situazione ormai grottesca, prodotta dalla lotta intestina interna al Pd che blocca il governo del territorio e la rappresentanza politica di tutti i gruppi municipali”. Alla riunione dei capigruppo presenti soltanto i membri dell'ufficio di presidenza e quindi la riunione è saltata. “La modalità di convocazione on line avrebbe probabilmente consentito di tenerla regolarmente, si e invece deciso, in controtendenza alla normalità, di convocare in presenza. Cari colleghi del Pd, ma davvero siamo arrivati a questo? Per quanto tempo avete intenzione di mortificare così le istituzioni del III Municipio?" si chiede Pandolfi. A lei fa eco la collega in Assemblea Capitolina, Flavia De Gregorio, che sulla questione del Roma Montesacro aveva chiesto l’intervento del sindaco. "Constatiamo che i nostri appelli indirizzati al sindaco Roberto Gualtieri sono andati a vuoto. Non ci resta che fare caparbiamente il nostro dovere. Continueremo a essere sempre presenti e a chiedere al sindaco e al Pd di convocare il consiglio, garantendo il corretto esercizio della democrazia che qualcuno evidentemente sta dimenticando".

"Situazione grave ma non seria"

Critiche anche dal M5s. “Le istituzioni, che dovrebbero essere super partes, non fanno che rappresentare i propri interessi, incuranti del tempo che anche questa settimana non verrà dedicato ad affrontare i problemi della popolazione. Durante l’ultimo Consiglio municipale avevamo chiesto maggiore coesione, proprio per poter discutere alcuni atti che sono in programma e che diventano sempre più urgenti: ma evidentemente, nell'attuale maggioranza, contano di più gli interessi dei singoli. Parafrasando Flaiano, la situazione politica nel Municipio III è grave ma non è seria" hanno scritto in una nota Dario Quattromani e Marina Battisti.