Montesacro, per i ragazzi delle scuole il cinema è gratis

Un’iniziativa per combattere povertà educativa e culturale, a Montesacro nasce “Tutti e tutte al cinema”: il progetto che vuole promuovere attività ricreative, culturali e di socializzazione, rivolte alle ragazze e ai ragazzi che frequentano le scuole pubbliche del territorio dalla quarta elementare fino alla terza media. Il Municipio III offrirà loro la possibilità di assistere, in autonomia o insieme ai genitori, a uno spettacolo presso il cinema di quartiere Antares entro la metà di maggio 2024.

Cinema gratis per i ragazzi di Montesacro

“Abbiamo pensato che andare al cinema, possa essere un valore. Farlo nel proprio quartiere ancora di più” ha spiegato il presidente del Roma Montesacro Paolo Marchionne. Un’idea nata leggendo i dati Istat che in un’indagine ha rilevato che la metà della popolazione nel 2022 non ha partecipato a uno spettacolo o a una forma di intrattenimento come teatro, concerti, cinema, discoteca e spettacoli sportivi. “Una spaventosa povertà educativa che coinvolge direttamente i più giovani della società” sottolinea Marchionne. Di loro il 46% non è andato neanche una volta al cinema nell’ultimo anno; il 77% non ha visitato una mostra e il 94% non ha assistito ad un concerto.

Il progetto contro povertà educativa e culturale

”Non possiamo permettere che le ragazze e i ragazzi, restino privati di stimoli culturali, che si tratti di cinema, teatro, libri o mostre, stimoli che le sole istituzioni scolastiche non possono garantire. Perché rischiano di privarsi della capacità di immaginarsi e di immaginare un futuro. È la ragione per la quale promuoviamo incontri con gli autori, concerti gratuiti in piazza, scuole aperte, proiezioni in strada. Occasioni di fruizione e crescita collettiva ovunque possiamo. Ma è anche la ragione per la quale abbiamo voluto fornire ad ogni ragazza e ragazzo un biglietto per il cinema. Un’altra azione - ha concluso il minisindaco - per investire sulla nostra comunità con un piccolo gesto. Aggiungeremo altre azioni di questo stampo e le replicheremo. Perché investire sulle ragazze e i ragazzi vuol dire far crescere la nostra comunità più appassionata, forte e coraggiosa”.