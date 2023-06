A Montesacro la banca delle visite che offre cure gratuite ai più bisognosi

Assicurare le cure mediche ai cittadini meno abbienti del Municipio III tramite un progetto solidale che intende garantire il diritto alla salute uguale per tutti. È con questo scopo che nasce il protocollo tra l’amministrazione di Piazza Sempione e “La Banca delle Visite”, fondazione impegnata dal 2015 nel settore sanitario a supporto dei più bisognosi.

Municipio III, ecco la banca delle visite

Un progetto che nel giro di pochi anni ha donato centinaia di visite specialistiche in tutta Italia. Il principio è lo stesso del rito solidale di origine partenopea del caffè sospeso: la Banca delle Visite raccoglie donazioni per offrire visite e cure mediche a persone in difficoltà. Le richieste, veicolate dai servizi sociali municipali, riescono ad essere evase in 48 ore grazie alla rete di solidarietà che negli anni si è consolidata intorno all’iniziativa. Medici privati, strutture convenzionate con la onlus o budget provenienti dalle donazioni: chi ha bisogno di una prestazione medica viene ricontattato e indirizzato verso il professionista o l’esame diagnostico richiesto.

Visite gratuite per chi ne ha bisogno

“Un protocollo che impegna Banca delle Visite e la nostra amministrazione ad aiutare i cittadini meno abbienti bisognosi di cure urgenti che non possono attendere i tempi, a volte lunghi, del servizio sanitario pubblico o permettersi una visita medica a pagamento. Un circuito solidale in cui la generosità di aziende e privati cittadini va a concretizzarsi in donazioni trasformate in prestazioni mediche” - ha sottolineato il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne. “Oltre alle fasce cosiddette ‘fragili‘, spesso già note alle attività socio-assistenziali delle amministrazioni locali, sono in crescita le famiglie nuove a questa condizione di difficoltà, anche in relazione alle conseguenze della pandemia, che possiamo e dobbiamo individuare e aiutare”. Da qui il protocollo con La Banca delle Visite. “Per aiutare ancora una volta il territorio in maniera concreta andando incontro alle necessità e ai bisogni delle persone, facendo sinergia tra amministrazioni e terzo settore”.