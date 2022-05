Municipio III, avviata l'indagine per i centri estivi del progetto "Summer Time"

Si terranno anche questa estate i centri estivi “Summer Town” nel III Municipio. Si tratta di un progetto dedicato ai giovani e con il quale si consente, ad associazioni e privati, l’utilizzo di spazi pubblici come scuole e parchi per la realizzazione di attività nel periodo estivo.

Il progetto, che si aggiunge ai centri estivi già organizzati nel municipio, si rivolge ai bambini dai 3 ai 14 anni e durerà dal 1 luglio al 15 agosto. Le realtà che risponderanno alla manifestazione di interesse pubblicata da pochi giorni dagli uffici municipali avranno la possibilità di usufruire, a titolo gratuito, di diversi spazi scolastici, sia negli ambienti interni che esterni. Alcuni di essi, tra l’altro, si trovano in prossimità di parchi pubblici ed aree verdi che potranno essere utilizzate per le attività all’aperto.

Questi gli spazi disponibili:

Scuola dell’Infanzia Comunale “CIPI’”

Scuola dell’infanzia Comunale “Giardino Magico”

Scuola dell’Infanzia Comunale “Val di Lanzo” (adiacente Parco delle Valli)

Scuola dell’Infanzia Comunale “Gaspara Stampa” (adiacente Parco Talenti)

Scuole dell’Infanzia Comunale “Sorelle Tetrazzini” (adiacenti Largo Labia)

Scuola dell’Infanzia e Primaria Statale “Angelo Mauri” I.C. Munari (adiacente area verde via Bonomi)

Scuola Primaria Statale “A. De Gasperi” I.C. A. De Gasperi

Scuola Infanzia e Primaria Statale “Albertazzi” I.C. A. De Gasperi

Scuola dell’Infanzia Statale “Angeli della Città” I.C. Montessori

Scuola dell’infanzia statale “A. Marchesini” I.C. Uruguay

Scuola dell’infanzia statale “Giardino dell’arcobaleno” I.C. Urugay

Scuola Secondaria primo grado statale “Bartali” I.C. Uruguay

Scuola Primaria Statale M. Simoncelli I.C. Uruguay

Scuola dell’Infanzia e Primaria statale “Serrapetrona” I.C. Levi

Scuola Primaria statale “J.Piaget” I.C. Piaget/Majorana

Scuola Secondaria primo grado statale “C. Angiolieri” I.C. Savinio

Summer Town 2022, fissate le quote massime per l'iscrizione

Non sono previsti oneri a carico dell’amministrazione quindi il servizio sarà a carico delle famiglie. Chi però avrà in gestione gli spazi dovrà mantenere un costo massimo settimanale per ogni bambino frequentante: massimo 200 euro per i bambini dai 3 ai 5 anni, massimo 160 euro per quelli dai 6 agli 11 e un massimo di 120 euro per adolescenti dai 12 ai 14 anni. Inoltre, il soggetto assegnatario degli spazi e quindi gestore del centro estivo dpvrà garantire l’elaborazione di uno specifico progetto da sottoporre preventivamente all’apporvazione del municipio.