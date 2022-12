Per la manutenzione delle aree verdi il municipio punta su cittadini e cooperative

La gestione delle aree verdi come occasione di coinvolgimento attivo dei cittadini e motore di inclusione sociale. E’ per questo che nell’ambito del processo di decentramento del verde pubblico promosso dal Campidoglio il Municipio III ha pensato di rendere partecipe nella cura e nella manutenzione dei parchi del territorio la cittadinanza attiva e le cooperative sociali di tipo B, ossia quelle che svolgono attività per inserire nel mondo del lavoro persone con svantaggi fisici o psichici, le ragazze madri, ex detenuti ed ex tossicodipendenti. Lo farà attraverso patti di collaborazione, convenzioni e appalti riservati.

Cittadini e cooperative per la gestione delle aree verdi

E’ così che stabilisce un atto presentato da Roma Futura e Partito Democratico e votato favorevolmente dal parlamentino di Piazza Sempione. “Sono segnali importanti da parte di un’amministrazione che intende rafforzare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine nella gestione degli spazi pubblici, e ridurre in maniera radicale le diseguaglianze sociali e l’emarginazione dei soggetti più fragili” - hanno commentato le capogruppo del Pd, Simona Sortino, e di Roma Futura Martina Testa.

La manutenzione dei parchi come occasione di inclusione sociale

“La sfida è grande e fare meglio di quello che faceva il Servizio Giardini e le ditte incaricate è difficile e per nulla scontato. Per questo motivo - hanno detto il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, e l’assessore alle Politiche Ambientali, Matteo Zocchi - abbiamo immaginato fin da subito che l’unico modo era un ulteriore passo in avanti, un allargamento verso la base, ossia il coinvolgimento della cooperazione sociale di tipo B, con il suo portato enorme di professionalità da valorizzare e il carico di progettualità rivolta alle persone svantaggiate e alla loro inclusione, nonché la promozione di patti di collaborazione con la cittadinanza attiva che in questi anni ha dimostrato di saper spesso supportare l’amministrazione nella cura degli spazi pubblici”.