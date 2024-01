Le opposizioni salvano il presidente. Il municipio III approva il piano del commercio

Il Municipio III ha approvato il piano del commercio, così piazza Sempione punta a mettere in ordine le oltre 700 concessioni commerciali su area pubblica. “Un lavoro lungo che individua con certezza postazioni dentro e fuori i mercati, per produttori agricoli e stagionali, edicole e chioschi distribuiti in tutto il municipio. Da oggi - ha scritto in una nota il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne - possiamo proseguire con maggiore forza l’azione di potenziamento e sviluppo della funzione del commercio su area pubblica e provvedere in via prioritaria a pubblicare i bandi per i posti disponibili nei mercati rionali, avviare altri interventi di riqualificazione progettati insieme agli operatori per rendere più accoglienti e funzionali i mercati, come già accaduto a Tufello, e infine procedere anche all’istituzione di nuovi mercati settimanali nella fascia più periferica del territorio”.

Il Municipio III approva il piano del commercio

Il minisindaco ha ricordato come il piano del commercio scaturisca da un’azione coordinata con la Giunta Capitolina, insieme alla quale Piazza Sempione sta lavorando per l’acquisizione delle aree del mercato di Valmelaina, quelle di proprietà dell’Inps che settimane fa si erano trasformate in una discarica, “affinché a partire da questi luoghi partano azioni di rigenerazione del territorio”. Poi il ringraziamento agli uffici amministrativi del commercio e al gruppo della polizia locale, oltre che alle associazioni di categoria, “per il lavoro svolto fin qui e per quello che ci aspetta".

Le opposizioni garantiscono numero legale

Un ringraziamento che il minisindaco avrebbe dovuto rivolgere anche a parte dell’opposizione che, presentandosi in Aula durante la seconda chiama, ha permesso il raggiungimento del numero legale e dunque la votazione. Fuori il gruppo della fronda interna al Pd di Montesacro, spaccato da tempo per questioni di correnti e poltrone. Il piano del commercio in Municipio III è passato con i 9 voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza presenti, compreso il presidente.

Alla prima votazione è caduto il numero legale, erano in 11 con il presidente invece bisogna essere 12 senza presidente. 9 favorevoli compreso Marchionne. Numero legale garantito da FdI, Lista Calenda e Gruppo Misto. “Noi del Movimento 5 Stelle non cambiamo posizione di fronte a tali evidenze empiriche, mentre le altre opposizioni hanno evidentemente deciso di formulare altre valutazioni: continueremo a testa alta il nostro percorso amministrativo per il benessere esclusivo dei cittadini e dei commercianti del III Municipio" hanno commentato a margine i consiglieri del M5s, Dario Quattromani e Marina Battisti.

Commissariamento evitato

Un sì al piano del commercio arrivato proprio allo scadere del termini indicati dal Campidoglio con l’assessora alle attività produttive, Monica Lucarelli, a fissare la dead line per i municipi al 31 gennaio. Pena il commissariamento, già minacciato per il Centro, che Piazza Sempione ha evitato per il rotto della cuffia.