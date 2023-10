Montesacro prova a riprendersi il diritto al sonno. Nasce il tavolo sulla movida

Dare più attenzione e continuità ai tanti e diversi aspetti legati alla vita notturna del quartiere e alla sua gestione. Con questo scopo il parlamentino di Montesacro ha votato favorevolmente l’istituzione di un tavolo tecnico sulle attività serali e notturne di Città Giardino. Sulla movida che da anni anima il quartiere, tra la proliferazione dei locali e dell’offerta enogastronomica e l’esasperazione dei residenti vessati da schiamazzi, risse, sosta selvaggia e disturbo della quiete.

A Montesacro un tavolo sulla movida

Se ne discuterà a piazza Sempione per tentare di conciliare le esigenze di tutti: il diritto al riposo di chi abita la zona e quello degli esercenti a portare avanti le proprie attività imprenditoriali.

“Il Tavolo sarà aperto ai cittadini e alle cittadine del quartiere, ai comitati, alle associazioni interessate, ai gestori delle attività commerciali, ai lavoratori e alle lavoratrici delle attività stesse, con l'obiettivo comune di creare progetti condivisi utili a risolvere le criticità che Quello sulla movida di Montesacro sarà un spazio permanente di confronto, ascolto, approfondimento e proposta “che - ha sottolineato il minisindaco - rappresenta una sfida per tutti i soggetti coinvolti perché migliorare la vivibilità del quartiere anche nelle ore notturne è una delle priorità di questa amministrazione cittadina e municipale". "L`istituzione del tavolo è frutto di un percorso e di un lavoro che abbiamo portato avanti con la partecipazione di comitati, cittadini, associazioni, esercenti, lavoratori e lavoratrici delle tante attività di somministrazione presenti, fruitori dei locali e amministratori di condominio. L`obiettivo - sottolineano Simona Sortino (Partito Democratico), Martina Testa (Roma Futura), Maria Tarallo (Lista Civica Gualtieri), Simone Filomena (Sinistra Civica Ecologista), capigruppo di maggioranza del III municipio - è quello di mantenere un confronto costante sulle proposte progettuali per arrivare a soluzioni comuni e concrete rispetto alle criticità emerse. Esprimiamo soddisfazione per la creazione di questo strumento prezioso a disposizione di tutta la collettività, che sarà il punto di partenza per un lavoro continuativo a tutela della qualità dei luoghi e della vita delle persone che vivono il quartiere di Città Giardino. Un atto amministrativo chiaro e diretto; un lavoro di squadra frutto di incontri, commissioni e riunioni, così come da obiettivo del programma della maggioranza che governa il territorio".

La proposta della “fronda” dem

A proporlo i dem composta da Federica Rampini, Antonio Comito, Nicoletta Funghi, Giancarlo Cesarei e Filippo Maria Laguzzi. "L'istituzione del tavolo è frutto di un lungo percorso e di un lavoro partito con la nuova consiliatura che ha avuto non poche resistenze", commentano i consiglieri da tempo in aperta rottura con la Giunta e il resto della maggioranza. "Lo abbiamo portato avanti con il sostegno e la partecipazione dei comitati, dei cittadini residenti, delle associazioni di categoria ed esercenti nonché di amministratori di condominio. L'obiettivo è quello di accendere un faro e aprire un confronto costante sulle proposte progettuali per arrivare a soluzioni comuni e concrete rispetto alle criticità emerse in questi dieci anni. Esprimiamo soddisfazione per la creazione di questa buona pratica a disposizione di tutta la città, siamo sicuri che dopo di noi anche altri municipi attiveranno lo stesso percorso volto a tutelare la qualità dei luoghi e della vita delle persone che vivono non solo Città Giardino ma di tutti gli altri quartieri di Roma da tempo afflitti da queste attività serali e notturne. Non solo un atto amministrativo, quindi, ma anche un atto di indirizzo politico chiaro e diretto, un lavoro frutto di incontri, commissioni e riunioni nel tentativo di governare sempre meglio il territorio”.

Il lavoro del tavolo partirà proprio dalle proposte già approvate da Piazza Sempione e Campidoglio ma non ancora attuate, come ad esempio l'inserimento di Città Giardino nella Città Storica o la proposta di blocco di nuove licenze di somministrazione.