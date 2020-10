Montesacro, l’arte è diffusa: la ciclabile diventa mostra a cielo aperto

Scatti che ritraggono panorami, scorci e dettagli ma anche l’esplorazione più profonda della mente umana: con i musei e gli spazi espositivi rimasti aperti ma alle prese con ingressi contingentati e una città in soft lockdown, c’è chi ha pensato di trasferire una mostra fotografica all’aperto. Lungo la ciclabile e il parco dell’Aniene.

Una mostra fotografica lungo la ciclabile dell'Aniene

Si perchè su iniziativa de Il FotoStudio, studio fotografico di via Valdinievole nato con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per la zona e di far entrare i romani nel mondo delle immagini, la pista ciclabile di Sacco Pastore si è trasformata in una galleria d’arte.

Una mostra diffusa nel tratto parallelo a via Val di Fassa, "un evento - spiegano gli organizzatori - pensato per avvicinare tutti a quest'arte fantastica”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le fotografie in mostra nel cuore di Sacco Pastore

La mostra è parte dell'edizione 2020 di Rome Art Week. Inaugurata la scorsa domenica l'esposizione lungo la ciclabile dell’Aniene potrà essere visitata per una settimana, fino al primo novembre, ovviamente in modo gratuito e senza vincoli di orario se non quelli imposti dall’ordinanza relativa agli spostamenti.