Da Ladri di Biciclette a Un sacco Bello: Montesacro è un quartiere da Oscar

Dal celebre 'Ladri di biciclette' del 1948 di Vittorio De Sica a 'Un Sacco Bello' di Carlo Verdone del 1980 e 'Io sono Babbo Natale' del 2021 con l'ultima interpretazione di Gigi Proietti passando per film come 'Un giorno in pretura', la commedia del 1953 diretta da Steno. Sono oltre cento le pellicole girate a Montesacro, la zona di Roma che ricade nel III Municipio della città.

Film che ora vengono rappresentati con fotografie, locandine, oggetti di scena e video nella mostra 'Un quartiere da Oscar' che si terrà nell'Aula del III Municipio, in piazza Sempione, da venerdì 15 a domenica 17 dicembre. L'esposizione prevede visite guidate nei set dei film, laboratori di ripresa cinematografici per ragazzi, esposizioni di locandine e di oggetti di scena originali.



Gli oltre cento film, che si snodano nell'arco di tutto il secolo di vita del quartiere fin dalla sua fondazione, hanno finito per rappresentare una vera e propria memoria storica del Municipio e delle trasformazioni urbanistiche e sociali che il territorio ha conosciuto nel corso dei decenni. Grandi attori e registi sono passati nelle vie del quartiere capace di ospitare i set cinematografici di molti tra i capolavori italiani e internazionali più amati: da 'Ladri di biciclette' di Vittorio De Sica, a 'Un sacco bello' di Carlo Verdone, con 'mostri sacri' del cinema, come Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Totò Alberto Sordi, che proprio a Montesacro hanno girato alcune delle scene più iconiche del cinema italiano, o che, come Gigi Proietti, nato al Tufello, ha terminato la sua carriera con la realizzazione del suo ultimo film girato a Montesacro. Peppino De Filippo scelse addirittura il quartiere come propria residenza.

Tra gli artisti internazionali che hanno calcato i luoghi del Terzo Municipio, ci sono poi attori del calibro di Robert De Niro, Morgan Freeman, Denzel Washington, Lady Gaga. L'esposizione presenterà, attraverso una documentazione fotografica, proiezioni di spezzoni di film, pannelli descrittivi, locandine, oggetti di scena, incontri con alcuni dei protagonisti, le oltre 100 pellicole girate a Montesacro e nel territorio dell'attuale III Municipio, un'area di Roma talmente legata al mondo del cinema e dello spettacolo, che persino la toponomastica della zona sta a rappresentarlo, con importanti strade e piazze che hanno nomi come: via Adolfo Celi, via Tina Pica, viale Titina De Filippo, via Carlo Dapporto, largo Luchino Visconti. L'abitato, molto vario nelle sue caratteristiche urbanistiche e sociali, che va dai villini dei primi anni del Novecento di Città Giardino, ai palazzoni di edilizia popolare di Vigne Nuove, fino alla campagna di via della Bufalotta e dell'area della Marcigliana, dunque adatto alle più diverse tipologie di racconto, ha fatto di questa zona un set ideale per tantissimi attori e cineasti.



Proprio a Montesacro ha mosso i suoi primi passi nel cinema Aldo Fabrizi, in 'Avanti c'è posto', pellicola del 1942 che segna il suo esordio cinematografico. Qui si chiudono le peripezie dei protagonisti de 'I soliti ignoti', il capolavoro di Mario Monicelli. Qui, ancora Alberto Sordi ha aperto il proprio ambulatorio ne 'Il medico della mutua' ed ha abbandonato sua madre in un ospizio nel film 'I nuovi mostri'. La mostra, che avrà il suo fulcro a Piazza Sempione, luogo simbolo del quartiere e sede del Municipio III, potrà poi trasformarsi in un'esposizione itinerante, capace di raggiungere scuole e luoghi di aggregazione del quartiere, per proporsi anche come momento didattico e d'incontro intergenerazionale, che stimoli l'attenzione dei ragazzi, attorno all'obiettivo comune di conoscenza e promozione culturale del territorio.

Fonte AdnKronos