Il minisindaco nomina assessore un esponente dei centri sociali, furia della destra locale

L'annuncio da parte di Christian Raimo delle sue dimissioni da assessore alla cultura del III municipio, accettate dal presidente Paolo Emilio Marchionne, è stato immediatamente seguito anche dalla nomina del sostituto (con l'aggiunta della delega al diritto all'abitare). E' Luca Blasi, un recente passato da presenza fissa nelle piazze più calde di Roma, attivista dei centri sociali di Montesacro e dintorni. La notizia ovviamente ha scatenato il centrodestra locale.

L'attacco di Fratelli d'Italia a Marchionne dopo la nomina di Blasi

Con una nota congiunta, i consiglieri di Fratelli d'Italia nel parlamentino di piazza Sempione hanno accusato il minisindaco Marchionne di essersi "barricato come un soldato giapponese, anzi tardo sovietico, nel fortino municipale, coccolato dai centri sociali". "Preso atto del fallimento della seconda tragica giunta Marchionne - attaccano Manuel Bartolomeo, Giordana Petrella, Serena Troiani e Fabrizio Santinelli - Christian Raimo se ne va. Le dimissioni di un assessore ideologico, fazioso e inconcludente, dovrebbero essere una buona notizia per i cittadini del municipio III, ma il presidente Marchionne riesce a stupire tutti inserendo nella sua 'junta' Luca Blasi, noto esponente dei centri sociali del territorio".

"La batosta elettorale deve aver fatto male al presidente"

Un ulteriore slittamento a sinistra dell'amministrazione locale che è visto come fumo negli occhi da parte degli esponenti del partito di Giorgia Meloni: "Preoccupa che un'istituzione come il municipio III sia lasciata in mano agli estremisti di sinistra - accusano -, dove i centri sociali hanno ormai la golden share (poteri speciali, ndr). La batosta subita alle ultime elezioni che hanno visto trionfare Fratelli d'Italia in tutto il municipio, in particolar modo al Tufello (dove ha sfiorato il 30%, ndr), quartiere ormai spostato a destra ma ostaggio dei gruppettari del centri sociali, deve aver fatto molto male al 'kompagno' Marchionne".

Sinistra Civica Ecologista torna nei ranghi: "Si allarga il perimetro delle forze di governo"

Nel frattempo esulta Sinistra Civica Ecologista, la formazione politica creata lo scorso autunno a scopo elettorale per le amministrative 2021 e che in III municipio era finita quasi immediatamente all'opposizione, in polemica con le nomine di Marchionne in giunta, considerate troppo sbilanciate verso Roma Futura, senza premiare l'apporto di SCE alla vittoria al ballottaggio contro Petrella. "La nomina da parte del presidente di Luca Blasi nella giunta municipale è una notizia di cui siamo felici e soddisfatti - si legge in una nota congiunta di Michela Cicculli e Alessandro Luparelli consiglieri capitolini e Simone Filomena consigliere municipale -. E' innanzitutto una scelta che centra l'obiettivo di un allargamento del perimetro delle forze al governo del municipio portando un rappresentante delle forze di sinistra e civiche, dell' associazionismo e dei comitati di quartieri nel governo territoriale e rafforzando la coalizione politica e sociale a sostegno dell'esperienza municipale. Luca Blasi è espressione della delle realtà sociali che hanno sempre lottato per il bene comune del territorio. Una persona capace che, insieme alla sua comunità, saprà affrontare con dedizione e coraggio tutte le difficili sfide che lo attenderanno stando dalla parte giusta, quella della giustizia sociale e ambientale. Noi ci siamo e siamo pronti a collaborare per il bene di Roma e del municipio, a partire dal tema delle politiche abitative. Buon lavoro a lui, al presidente Marchionne e a tutta la squadra."