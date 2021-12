Montesacro, troppi rifiuti in strada: a Natale attiva la piazzola di raccolta Ama

E’ corsa contro il tempo per ripulire la città: il sindaco di Roma vuole strade linde e sgombre dai rifiuti “entro Natale”, ma il piano di pulizia straordinaria procede più a rilento del previsto. Sono ancora molte le zone di Roma dove la raccolta dei rifiuti stenta a decollare: nel Municipio III cumuli di spazzatura da Montesacro a Talenti, passando per Tufello e Valmelaina.

Montesacro, rifiuti ancora in strada

Cassonetti da svuotare e rifiuti da rimuovere con celerità anche e soprattutto in vista del periodo di Natale quando la produzione degli scarti cresce in modo esponenziale. Così per accelerare la raccolta a Montesacro, grazie alla collaborazione e all’interlocuzione continua tra il Municipio III ed Ama e al nuovo organigramma municipale appena insediato, in via sperimentale ed eccezionale nel periodo delle festività natalizie verrà attivata una piazzola di raccolta mobile. L’iniziativa in uno dei quadranti più in sofferenza sulla raccolta: ossia quello di Montesacro Alto.

A Talenti arriva la piazzola di raccolta Ama

Dal 20 al 24 dicembre e dal 27 al 31 dicembre 2021, dalle ore 7.00 alle ore 19.00, in via Federico Tozzi, 48 (angolo Via Luciano Zuccoli), i cittadini e le cittadine potranno conferire i propri rifiuti assistiti e coadiuvati dal personale AMA presente. I rifiuti indifferenziati potranno essere conferiti tutti i giorni, così come gli scarti alimentari ed organici; i contenitori in plastica e metallo saranno accettati martedì e venerdì, mentre la carta e i cartoni solo il mercoledì.

“Questo è soltanto un primo passo per il miglioramento, in collaborazione con AMA spa, dell’igiene urbana del nostro Municipio. Siamo fiduciosi che tali azioni sperimentali sulla raccolta dei rifiuti, se andranno bene, possano essere replicate in via definitiva in tutti i quartieri del municipio ripensando così anche un modello diverso di servizi alla città” - ha fatto sapere il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne.