Val d'Ossola, al via la demolizione dei vecchi box: dopo sessant’anni si trasferisce lo storico mercato

Il cuore di Sacco Pastore cambia volto. Sono iniziati lunedì scorso i lavori di demolizione dei box del mercato di via Val d’Ossola. Una decina di strutture in tutto, postazioni fisse già da tempo divenute logore e fatiscenti. Ai piedi asfalto dissestato, radici sollevate, scoli d’acqua. Alzando gli occhi fili penzoloni e lamiere arrugginite. Li per oltre trent’anni gli operatori, costretti a lavorare in un mercato senza nemmeno acqua corrente o servizi igienici, hanno sognato la riqualificazione per rilanciare le loro attività. Quasi tutte storiche.

Demoliti i box del mercato

Una nuova vita per il mercato di via Val d’Ossola che inizierà qualche metro più in la: su una piazzetta pedonale di nuova creazione, sempre sulla stessa strada. A due passi da Ponte Tazio e dalla Nomentana. Così con le ruspe al lavoro per abbattere i vecchi box Sacco Pastore assiste alla sparizione di quel mercato arrivato nel cuore del quartiere quasi sessant’anni fa, quando i banchi furono spostati li dalla vicina via Valdinievole.

“Conclusa la demolizione dei box, inizierà la riqualificazione di quello spazio sul quale saranno realizzati i nuovi posti auto a servizio del quartiere” - ha detto a RomaToday l’assessore ai Lavori Pubblici del Municipio III, Matteo Pietrosante.

Il mercato di via Val d'Ossola si sposta nella nuova area pedonale

Non appena arriveranno le nuove autorizzazioni, c’è da cambiare solo il numero civico e assicurarsi che vi siano tutte le utenze necessarie, gli operatori si sposteranno sul nuovo plateatico: saranno sei fissi e sei a rotazione. Solo banchi con ombrelloni, montaggio e smontaggio quotidiano: il mercato vivrà dalle 8 alle 14, nel pomeriggio l'area pedonale sarà a disposizione dei cittadini. Il Municipio III ha dunque previsto la trasformazione pomeridiana dell’area mercatale in una piazzetta di quartiere. Arriveranno arredi, fontanella e nuove alberature. “Un boulevard parigino” per dirlo nelle parole dell’ex minisindaco Giovanni Caudo ai residenti che, dopo un anno di cantiere, ancora ne attendono la conclusione.

Ma non solo mercato. Piazza Sempione ha previsto anche alcuni lavori all’imbocco di imbocco di via Val d’Ossola “dove si andrà a riqualificare l’entrata da via Nomentana”. Nuovi marciapiedi, la possibilità di fare inversione di marcia regolare e quattro alberi: “Un modo per combattere soprattutto la sosta selvaggia che nel quartiere è una piaga”.

Gli operatori: "Un pezzo di storia che se ne va"

“Sparisce un pezzo di storia: 1960-2021” - commenta Vincenzo, uno degli operatori del vecchio mercato di via Val d’Ossola che si è trasferito in quello di viale Adriatico. Alcuni di loro avevano espresso la volontà di rimanere nel medesimo punto e riqualificare il plateatico esistente. “La buona politica imperialista vince sempre. Anni di lotta per difendere un lavoro che solo Dio sa i sacrifici: anni di amici, speranze, risate, e rapporti sociali sgretolati e spazzati via dal vento. Volevamo solamente rimanere e riqualificare, per noi e per le persone che ci vivono nel quartiere. Tanto rammarico, tristezza, ma sicuramente tanta pace e autostima per aver lottato con i miei amici, fino alla fine…”.