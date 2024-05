La statua della Madonna di piazza Sempione si rifà il look: partiti i lavori di restauro

La statua della Madonna di piazza Sempione si rifà il look. Sono partiti il 14 maggio i lavori di restauro conservativo dell’opera che per mesi ha infiammato il dibattito nel quartiere: era il 2021 e i residenti scesero più volte in piazza contro l’ipotesi dello spostamento della statua, nell’ambito del progetto di pedonalizzazione dell’area. Riuscendo, alla fine, a spuntarla: la Madonna di piazza Sempione è rimasta al suo posto e ora sarà anche più bella.

Il restauro

Come spiega il presidente del III municipio, Paolo Marchionne, “gli interventi si concluderanno venerdì 17 maggio e a svolgerli è la Sovrintendenza capitolina. Si tratta di un lavoro che avevamo chiesto da tempo, a margine degli interventi per la pedonalizzazione della piazza. Ora, finalmente, siamo stati accontentati. Si tratta di un’opera simbolo del quartiere, verso cui i residenti hanno mostrato un grande attaccamento”. La Sovrintendenza ha recuperato negli archivi la data dell’ultimo restauro dell’opera: era il 1986 e l’intervento avvenne in occasione della visita di papa Giovanni Paolo II alla parrocchia dei Santi Angeli Custodi. “Il nuovo restauro cade proprio nel periodo dei festeggiamenti per i 100 anni della chiesa, in programma fino a ottobre – spiega Marchionne -. Ora stiamo lavorando per ripristinare anche la recinzione intorno alla statua e implementare l’illuminazione. Ma per i credenti e le credenti di Città Giardino e per tutti gli abitanti del quartiere c’è un’altra bella notizia: dopo quattro anni torna anche la festa parrocchiale di fine maggio”.

Il caso dello spostamento

Nel 2021 lo spostamento della statua della Madonna, prevista dal progetto di pedonalizzazione di piazza Sempione, fortemente voluto dalla giunta Caudo, aveva scatenato accese polemiche e manifestazioni di protesta da parte dei cittadini. Il cambio, in realtà, prevedeva il trasferimento della statua dall'isola di traffico in cui si trova dal 1948 a davanti alla scalinata della Chiesa Santi Angeli Custodi, in asse con la facciata. Una variazione fatta nell’ottica della “valorizzazione” del monumento, secondo il progetto, ma che non è stato apprezzato dai fedeli.