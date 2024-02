L' "assessore dei centri sociali" resta al suo posto. Respinta la mozione di sfiducia di FdI

Alla fine l’assessore “che arriva dai centri sociali” e che sin dalla sua nomina ha fatto storcere il naso al centrodestra del territorio, oltre che ad una parte della maggioranza di centrosinistra, si è salvato. È stata respinta la mozione presentata da Fratelli d’Italia che chiedeva al presidente del Municipio III di ritirare le deleghe a Politiche Culturali e Diritto all'Abitare a Luca Blasi.

Il fantoccio di Giorgia Meloni bruciato

Una richiesta nata dopo che un fantoccio di Giorgia Meloni è stato bruciato nel corso della manifestazione che ogni 22 febbraio per le vie del Tufello ricorda Valerio Verbano, lo studente appartenente all’area di Autonomia Operaia ucciso a 19 anni per mano fascista nel suo appartamento di via Monte Bianco. Era il 1980.

A margine del partecipato corteo Blasi aveva scritto: “Non ho parole. Solo infinita gratitudine per la Roma antifascista e per il mio quartiere”. Nessun cenno, a differenza della condanna arrivata dal minisindaco del territorio, così come dal sindaco Roberto Gualtieri e dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, all’episodio del fantoccio dato alle fiamme.

Da qui la dura presa di posizione di Fratelli d’Italia che oggi a piazza Sempione si è presentata con militanti e dirigenti. Palazzo Pubblico blindato, fuori i camion della celere a tutela dell’ordine pubblico. Nessun incidente o attimo di tensione.

La maggioranza salva il suo assessore

Dentro la maggioranza a fare quadrato intorno all’assessore, per Blasi nessuna sfiducia. “Che brutto clima oggi a Piazza Sempione. Non bastava la pioggia, Fratelli d’Italia si è presentata per chiedere le mie dimissioni. La ragione? Ho ringraziato le migliaia di antifasciste e antifascisti che lo scorso 22 febbraio hanno ricordato con un partecipatissimo corteo Valerio Verbano. Fuori, a rendere tutto più plumbeo, addirittura la presenza della celere e di due camionette. L’impressione è che la mobilitazione di Fratelli d’Italia servisse a cercare una provocazione, la bagarre, la rissa. Sono rimasti delusi” ha scritto Blasi sui social ringraziando la maggioranza per aver confermato la fiducia al suo operato.

“E’ una buona notizia che la maggioranza abbia rigettato al mittente la richiesta di dimissioni dell’assessore alla Cultura Luca Blasi. La destra ha in questi giorni orchestrato una campagna diffamatoria contro il nostro assessore. Oggi, con maturità, i partiti di maggioranza non sono caduti nella trappola della destra e hanno difeso l’operato del nostro esponente. Blasi, che sta svolgendo sul territorio un ottimo lavoro, ha la fiducia del suo partito e della maggioranza del terzo Municipio. La destra se ne faccia una ragione” il commento di Mauro Coldagelli, segretario di Sinistra Italiana Roma, e il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra del Senato Peppe De Cristofaro.

FdI non demorde: "Blasi deve dimettersi"

Ancora polemico FdI. “Riteniamo inaccettabile che un rappresentante delle istituzioni non abbia avuto neanche il coraggio di condannare il gesto. Evidentemente perché lo condivide?” si sono chiesti gli esponenti del partito di Giorgia Meloni in sit in a piazza Sempione con uno striscione che recitava “basta odio”. “Purtroppo la maggioranza di centro sinistra ha votato contro, nonostante i ripetuti appelli della consigliera Giordana Petrella che ha dichiarato in aula ‘sono pronta a stracciare la mozione adesso se l'assessore Blasi prende le distanze’. Questa è la dimostrazione che nessuno in Fratelli d'Italia voleva strumentalizzare questa vicenda ma solamente lanciare un messaggio contro l'odio e la violenza politica. Quindi - hanno scritto in una nota i consiglieri capitolini di Fratelli d'Italia Francesca Barbaro, Stefano Erbaggi, Maria Cristina Masi, Rachele Mussolini, Giovanni Quarzo e Federico Rocca e i deputati Francesco Filini e Marco Perissa - siamo costretti a ribadire che l'assessore Blasi si deve dimettere poiché non condannando quel gesto dimostra di non avere la statura morale per ricoprire un incarico istituzionale”.

Una richiesta che era arrivata anche dal M5s. “In III Municipio grande assente rimane la cultura delle istituzioni. Qualsiasi altro assessore si sarebbe già dimesso per un evento del genere” sostengono la coordinatrice romana e capogruppo capitolina del M5s, Linda Meleo, e i consiglieri grillini in III Municipio Dario Quattromani e Marina Battisti.

L'assessore al lavoro

Blasi resta al suo posto, al lavoro. “Per parlare di cose importanti - dice - ci vediamo sabato 2 marzo al Liceo Orazio con Chiara Valerio per il secondo appuntamento di 'Tutt3 in Biblio', la nostra rassegna culturale che vuole sostenere le nostre biblioteche e i bibliopoint, con incontri gratuiti di promozione della lettura. Un’iniziativa, l’ennesima, messa a disposizione del territorio e a zero budget, grazie alla partecipazione attiva della cittadinanza”.