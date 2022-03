Nel liceo oltre 200 iscrizioni respinte: gli studenti in “esubero” andranno alle elementari

Dopo mesi di proteste con i ragazzi e i genitori in rivolta, c’è la soluzione per gli studenti in “esubero” del Liceo Nomentano. Si perchè nella scuola superiore con sedi alla Bufalotta e a Casal Boccone mancano gli spazi necessari per accogliere tutti coloro che in uscita dalle medie vorrebbero proseguire li il loro percorso scolastico. Solo quest’anno la dirigente ha dovuto respingere ben 210 domande su 356 totali. Da li la mobilitazione degli studenti, delle famiglie e del Municipio III per chiedere più aule per quel liceo in zona, e non solo, giudicato un’eccellenza.

Liceo Nomentano, gli studenti in "esubero" andranno alle elementari

Sfumata l’ipotesi di posizionare le nuove classi nella scuola dell’infanzia di via Caprioli a Fidene, Roma Capitale e Città Metropolitana hanno deciso di accogliere gli oltre 200 studenti in “esubero” nella struttura scolastica dell’Istituto Comprensivo 'Bruno Munari', in particolare nella sede della primaria di via Rina De Liguoro.

“Una buona notizia per gli oltre 200 studenti in esubero al Liceo Nomentano” - ha commentato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dando la notizia della soluzione messa in campo. “Per rendere fruibili gli spazi individuati andranno realizzati alcuni interventi, che serviranno, visto l'aumento del numero dei ragazzi, a separare gli spazi tra l'Istituto comprensivo ed il Liceo e aggiornare di conseguenza la normativa antincendio” - ha specificato Daniele Parrucci, consigliere delegato alle scuole di Città Metropolitana.

Liceo Nomentano: nuove aule "entro settembre"

“La struttura individuata ci consentirà, così, di avere anche un ingresso autonomo e una scala indipendente per permettere l'accesso alle aule. Grazie al lavoro dei tecnici della Città metropolitana di Roma Capitale, al netto delle annose carenze di personale a cui stiamo lavorando, avremo il progetto esecutivo pronto entro metà aprile”. L’obiettivo è quello di aprire i cantieri per i primi di giugno e terminarli “entro l'inizio del nuovo anno scolastico in modo da dare agli studenti gli spazi necessari".

“Con un lavoro di squadra ed un dialogo costante con la Città Metropolitana e l'Ufficio Scolastico Regionale tutte le studentesse e gli studenti, come ci eravamo impegnati a fare fin dall'inizio, saranno iscritti al liceo Nomentano. Ce lo avevano chiesto le famiglie e ragazzi e ragazze, per questo abbiamo quotidianamente interloquito con le altre Istituzioni per individuare esclusivamente nel Municipio III la soluzione migliore che garantisse il reperimento delle aule necessarie, affinché i gli oltre 200 studenti avessero la loro scuola. Ci è voluto tempo ma ci siamo riusciti: sono stati effettuati diversi sopralluoghi, non era semplice trovare nelle scuole del territorio spazi così grandi. La scelta della struttura scolastica di via Rina de Liguori dell'I.C. Munari a Vigne Nuove - hanno spiegato il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, e l'assessora alla Scuola, Paola Ilari - era l'unica ad avere 7 aule e le caratteristiche necessarie a garantire la sicurezza. Un risultato non scontato e raggiunto grazie al Sindaco Roberto Gualtieri, al consigliere Daniele Parrucci e ai tecnici che si sono prontamente messi al servizio, ma il più importante ringraziamento va alla Dirigente dell’IC Munari, Eva Pasqualini che ha subito capito l'esigenza e si è messa a completa disposizione”.

Liceo Nomentano, lite nella lista Calenda: "Da Azione ipotesi impraticabile"

E sulla soluzione del Liceo Nomentano anche in Municipio III si consuma lo strappo tutto interno alla Lista civica Calenda, quello tra Italia Viva e Azione. “Quando le istituzioni lavorano tutte insieme ecco una soluzione concreta che - scrive la consigliera Marta Marziali - supera varie ipotesi impraticabili di ampliamenti della struttura con chiusure di piano pilotis farneticate da alcuni consiglieri in cerca di visibilità”. Il riferimento è alla collega di Azione, Livia Pandolfi, prima firmataria di un documento votato dal parlamentino del Roma Montesacro che chiedeva all’ex provincia una perizia tecnica per valutare di aumentare le aule del Liceo Nomentano sfruttando il piano tra terra e pilastri. Fratelli d’Italia avrebbe invece voluto destinare al Nomentano i locali del comune di via Monte Meta: quelli strappati all’abbandono dall’occupazione di Lab Puzzle, i cui servizi di welfare dal basso sono stati di recente riconosciuti come “bene comune” visto il loro "alto valore sociale”.