Il liceo senza spazi che respinge gli alunni: c'è l'idea di costruire nuove classi sotto ai pilastri

Il piano pilotis del Liceo Nomentano potrebbe essere trasformato in classi, con la costruzione di quelle nuove aule necessarie per accogliere tutti quegli studenti che ad oggi, a causa della carenza di spazi, non trovano posto. Sono state in tutto 210, su 356 totali, le iscrizioni che la dirigente scolastica è stata costretta a respingere con buona pace degli aspiranti alunni e delle loro famiglie. Sono seguite proteste e una petizione online per chiedere maggiore disponibilità di aule.

Il Liceo Nomentano senza aule: oltre 200 iscrizioni respinte

Una questione annosa e molto sentita, quella del Liceo Nomentano, in Municipio III: per questioni burocratiche la seconda "succursale", dopo quella di Casal Boccone, annunciata nella scuola dell’infanzia di via Caprioli, a Fidene, non è mai stata creata. Così, mentre la Città Metropolitana ha comunicato di aver individuato due soluzioni (ad oggi top secret) che potrebbero risolvere il problema degli spazi per accogliere i nuovi iscritti, il parlamentino di Piazza Sempione avanza una nuova proposta.

Liceo Nomentano: la proposta del Municipio III all’ex provincia

Il consiglio del Municipio III ha infatti approvato un ordine del giorno presentato dalla consigliera Livia Pandolfi (Lista Civica Calenda) che chiede all’ex provincia di effettuare una perizia tecnica per valutare la fattibilità di un progetto di trasformazione del piano pilotis in nuove aule. Nell’atto, votato positivamente anche dalla maggioranza e da Fdi, si chiede inoltre, in un emendamento del Pd che guarda al breve e medio termine, di “accogliere le iscrizioni in esubero in altre aule dei plessi scolastici degli istituti comprensivi che presentino le caratteristiche di vicinanza al Nomentano, buon collegamento con il trasporto pubblico e presenza di un ingresso indipendente”.

Liceo Nomentano: c’è chi propone aule in piano pilotis

“Quel piano pilotis ‘vuoto’, nel retro del Liceo Nomentano, balza all’occhio dei cittadini e dei genitori che aspettano con ansia una soluzione per i loro figli. Proprio loro, infatti, si sono chiesti se questa poteva essere una soluzione per trovare nuovi spazi che al Liceo Nomentano languono da anni. Ho raccolto questa richiesta dalle famiglie – ha spiegato la consigliera Pandolfi - e ho presentato al consiglio municipale questa potenziale soluzione, certamente da verificare con una perizia, ma che appare di buon senso”. Nuove aule che comunque non sarebbero disponibili nell’immediato: così Città Metropolitana e Municipio III, in previsione del prossimo anno scolastico, continuano a guardare ad alcuni istituti comprensivi di zona. “Capisco che i tempi della pubblica amministrazione sono lunghi e se anche non fosse possibile agire quest’anno, eventuali nuovi spazi potrebbero essere usati il prossimo anno, considerando il trend in crescita delle domande di iscrizione ai licei anche per eventuali laboratori ormai assenti per carenza di spazi. Non è competenza del municipio intervenire sull’edilizia scolastica delle scuole superiore e nemmeno sul loro dimensionamento delle scuole stesse, tuttavia - ha concluso Pandolfi - noi siamo le antenne dei cittadini sul territorio e abbiamo il dovere di percorrere tutte le strade che possono aiutare a risolvere i problemi in modo pragmatico. Per il futuro – è l’auspicio dell’esponente di Lista Calenda – spero che l’offerta scolastica di questo municipio possa essere aumentata sia con nuovi indirizzi scolastici nei licei che insistono sul territorio o con l’apertura di un nuovo Liceo Scientifico per evitare queste situazioni di crisi che gettano nell’ansia le famiglie e i ragazzi, una linea peraltro largamente condivisa dalle altre forze politiche che hanno votato l’atto”.