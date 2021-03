Liceo Nomentano, boom di iscrizioni ma mancano le aule: 160 studenti in lista d’attesa

Si cerca una soluzione per dotare il liceo di via della Bufalotta di ulteriori spazi: tra le ipotesi quella di una succursale nella mai aperta scuola dell’infanzia di Fidene. Le famiglie: "Garantire il diritto allo studio dei nostri figli"

Troppe richieste di iscrizione, poche aule: così 160 aspiranti studenti del Liceo Nomentano restano nelle liste d’attesa. Ragazze e ragazzi “in esubero” con le famiglie a chiedere alle istituzioni una risposta immediata e concreta che tuteli il diritto allo studio dei loro figli.

Liceo Nomentano: 160 studenti in lista d'attesa

Con la scuola alle prese anche con la pandemia, tra lezioni in presenza, ritorno in dad e prospettive di doppi turni, sulle liste d’attesa del Liceo Nomentano si lavora. Il futuro per gli studenti rimasti fuori dalla sede di via della Bufalotta potrebbe essere nelle aule di una scuola dell’infanzia: quella ancora inutilizzata di via Caprioli, a Fidene. Lo stabile è stato indicato dal Municipio III tra quelli disponibili.

Liceo Nomentano: la succursale nella scuola dell'infanzia

Una struttura che “potrebbe essere funzionale alla risoluzione del problema” - ha commentato Teresa Zotta, vicesindaca della Città Metropolitana di Roma e delegata alle Scuole. “Trattandosi di un edificio che risulta costruito quale opera a scomputo e che necessita ancora di collaudo e di immissione in possesso nel patrimonio di Roma Capitale ho già interessato con nota protocollata, l’Assessore al Patrimonio del Comune di Roma Capitale Valentina Vivarelli che si è subito adoperata, per le funzioni di competenza, con gli altri Assessori Capitolini, per avviare il trasferimento delle competenze sull’immobile da Roma Capitale, quindi dal Municipio, alla Città metropolitana di Roma necessario per poter eseguire interventi di adeguamento della struttura e renderla adatta all’uso delle classi liceali del Nomentano. Sono sempre più convinta - ha detto Zotta a margine della commissione convocata sulle criticità del Liceo Nomentano - che occorre un lavoro sinergico tra Enti diversi per poter rispondere a criticità frutto di mancati investimenti in materia di edilizia scolastica”.

Liceo Nomentano, i genitori: "Garantire diritto allo studio"

Lunedì prossimo è prevista un’altra riunione della Commissione Scuola per analizzare i risultati di questi ulteriori passaggi inerenti la ricerca di spazi per gli studenti del Nomentano rimasti fuori. “Ci auguriamo che il nostro impegno in commissione sia utile a sollecitare la maggioranza sull’urgenza della questione, per dare segnali e risposte chiare alle famiglie e ai ragazzi in attesa” - l'auspicio della consigliera del Pd, Valeria Baglio. Intanto i genitori incalzano: “I ragazzi chiedono che venga lasciato loro almeno il diritto di studiare seguendo le loro inclinazioni naturali. Non vi sembra che i loro sogni siano già sufficientemente calpestati? Che la burocrazia - scrive Pasquale - non faccia ennesimo disastro!”