VIDEO | Elezioni municipio III: intervista a Paolo Marchionne, candidato presidente per il centrosinistra

Dai progetti per la mobilità alla questione della movida di Montesacro, sempre molto calda sul territorio, fino all’esigenza di restituire a Valmelaina la piazza che da oltre un decennio è area cantiere. Sono state molte le tematiche affrontate nell’intervista a RomaToday da Paolo Marchionne, candidato presidente in Municipio III per il centrosinistra.

La mobilità del Municipio III

Sul tema della mobilità Marchionne ha espresso la necessità di riprendere i progetti su ferro per liberare il territorio “dalla tenaglia del traffico”, rafforzando la mobilità pubblica a partire dalla realizzazione delle corsie preferenziali. “Bisogna poi riprendere la progettazione del tram da Saxa Rubra a Cinecittà e la metro D per collegare Talenti al resto della città” - ha detto il candidato presidente in Municipio III per il centrosinistra. Per Marchionne vanno riviste le ciclabili temporanee affinchè “siano rese più sicure”.

La movida di Montesacro

Sulla movida di Montesacro l’obiettivo da perseguire secondo Marchionne è quello di trovare un punto di incontro tra gestori dei locali e residenti, evitando la contrapposizione. Marchionne propone “un patto e una corresponsabilità” su orari, gestione dello spazio pubblico, dei rifiuti e attività culturali per mitigare rumore e decibel troppo alti dopo l’ora di cena. Solo telecamere e presidi delle forze dell’ordine, secondo il candidato presidente, non darebbero il risultato atteso.

La piazza di Valmelaina

Valmelaina attende la sua piazza. Marchionne sottolinea come il quartiere negli ultimi anni abbia cambiato volto: dallo spostamento del mercato all’apertura della metro B1. L’impegno è quello di sbrogliare la matassa burocratica, reperire i fondi per rimettere a posto area ludica e sedute al fine di restituire, finalmente, un luogo di incontro a Valmelaina.

TMB Salario

Altra questione scottante quella del futuro del TMB Salario, dismesso dall’incendio del dicembre 2018. Marchionne spinge per la rimozione delle macerie dall’impianto e per la bonifica ambientale dell’area. “Poi insieme alle persone che si sono mobilitate contro i miasmi e i problemi causati dal TMB bisognerà ragionare sul progetto futuro”. Il candidato presidente vuole che si guardi a forme di restituzione dello spazio al quartiere e alle comunità locali, con servizi “che possano essere utili anche al rilancio della Salaria”.



(riprese e montaggio di Simone Massaccesi)